Benfica pondera avançar para a contratação de Marçal

A notícia foi avançada em primeira mão pelo jornal desportivo O Jogo e, hoje, a informação disseminou-se já por toda a comunicação social desportiva: Marçal, lateral esquerdo do Nacional da Madeira, está na mira do Benfica, que vê no brasileiro de 25 anos uma boa adição ao lugar agora detido por Eliseu.

O jogador, natural de São Paulo, é bem conhecido das águias e o seu valor é reconhecido pela generalidade do campeonato português, já que Marçal é habitual titular na formação alvinegra, que representa desde 2011/2012. Desde o salto dado para a Primeira Liga, do Torreense para o Nacional, Marçal tem consolidado um estatuto de titular que agora poderá lançá-lo para novos voos.

Jorge Jesus encarará o lateral como um jogador capaz de interpretar as suas directrizes tácticas, devido ao perfil lesto e ofensivo do jogador. O interesse do Benfica em Marçal reforça ainda os rumores que dão Benito como jogador dispensável - o reforço de Verão poderá, em pleno Inverno, abandonar o clube da Luz.

Caso seja contratado, Marçal aumentará a lista de defesas contratados pelo Benfica na era de Jesus, lista essa que viu muitos desses reforços fracassarem: casos de Emerson, Luisinho, Carole, Capdevilla, Bruno Cortez, Bryan, Djavan ou mesmo Benito, que, aparentemente, não merece a confiança do técnico da Luz.

De recordar que o defesa suíço teve ainda poucas oportunidades, ficando atrás de André Almeida nas preferências de Jesus para a lateral esquerda. Na partida em que alinhou a titular, frente ao Sporting da Covilhã, para a Taça de Portugal, Benito mostrou-se a um nível medíocre.