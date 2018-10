A Marussia está a caminho de Abu Dhabi. A notícia, inesperada, foi dada esta manhã quando se soube que o material da equipa estava a caminho de Yas Marina e que a equipa estaria a contratar alguns elementos para ajudar neste último final de semana do campeonato.

Marussia deverá chegar amanhã a Abu Dhabi

Finbarr O'Connell, o admnistrador da Caterham, referiu isso mesmo ao falar sobre quem seria o segundo piloto da sua marca, numa entrevista ao jornalista britânico Adam Cooper: «Tenho ouvido rumores de que ele [Max Chilton] estava interessado no lugar, caso a Marussia não estivesse a correr. Ele está sob contrato e claramente ele nunca faria nada contra isso. Ele só pode correr num carro, numa equipa [na temporada]. Disseram-me que é, possivelmente, o que vai acontecer se a Marussia chegar amanhã», comentou.

A Ferrari também confirmou que já tem em Abu Dhabi os motores para os monolugares da Marussia, ainda que a escuderia que este mês declarou falência tenha ainda dívidas junto do fabricante italiano.

Caso se confirme a chegada da Marussia, e com a possibilidade de Max Chilton correr num dos carros, resta saber quem ficará no lugar de Jules Bianchi, na segunda vaga da equipa. O candidato principal é o americano Alexander Rossi, que teve esta temporada duas tentativas abortadas para correr na equipa, a primeira na Bélgica e a segunda, nos Estados Unidos, para ficar no lugar de Jules Bianchi, que permanece em estado crítico após o acidente sofrido em Suzuka, a 5 de Outubro.