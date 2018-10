Jules Bianchi sai do coma artifical

Jules Bianchi, piloto da Marussia que no dia 5 de Outubro sofreu um grave acidente no GP do Japão, saiu hoje do coma artifical e começou a respirar autonomamente.

O piloto francês de 25 anos continua, ainda assim, a ser referenciado como estando em «estado crítico» e permanece inconsciente, mas foi considerado estável o suficiente para ser transferido do hospital japonês de Yokkaichi para um hospital de Nice, de onde é originário.

Em comunicado, os pais do piloto afirmam que «sete semanas depois do acidente do Jules no circuito de Suzuka e depois de um desafiante período de cuidados intensivos neurológicos, anunciamos que o Jules deu um passo importante. O tratamento entra agora numa nova fase, dirigida à reabilitação das suas funções cerebrais.»