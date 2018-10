Premier League: Arsenal e Manchester United medem forças

Arsenal e Manchester United vão medir forças no Sábado pelas 17:30. Em Londres (Emirates Stadium) ambos os clubes tentam ganhar e assim aproximarem-se do lider Chelsea que tem 29 pontos. Os dois estão a fazer um campeonato abaixo das suas possibilidades com os «Gunners» em sexto com 17 pontos e os "Red Devils" sétimos com 16.

Para a Liga Inglesa e no total, o Manchester United ganhou 71 dos 170 encontros tendo havido 41 empates e 58 vitórias do Arsenal. Mas em Londres o registo é diferente com o Arsenal a vencer mais de 50% das vezes (44), o empate a acontecer 19 vezes e o Manchester United apenas a ganhar 22 em 85 vezes que se encontraram.

Na época passada em Londres empataram sem golos e o Arsenal não ganha desde a época 2010/11. A maior vitória dos «Gunners» foi em 1936/37 na Taça de Inglaterra por 5-0, por seu lado os «Red Devils» ganharam em Londres na época de 1990/91 6-2 a contar para a Taça da Liga. Welbeck foi um dos jogadores que jogou no Manchester United e que neste momento se encontra ligado contratualmente ao Arsenal. Avançado de fino recorte, com uma técnica acima da média e rápido, constitui uma das principais ameaças à baliza do United - transferiu-se por cerca de vinte milhões de euros este ano.

Em declarações o avançado explicou porque saiu: «quando estás num sítio há muito tempo e te preparas para um novo capítulo na carreira, tens que pensar bastante sobre isso. Durante o ano passado comecei a pensar no que era melhor para mim porque, na altura, estava a jogar na ala esquerda, em 4-4-2, o que é muito complicado porque não consigo causar impacto no jogo». E está em boa forma, como prova o facto de ter feito um bis perante a Eslovénia pela selecção de Inglaterra.

Van Persie é um dos melhores avançados do mundo e era capitão do arsenal até 2012 ano em que se transferiu para o Manchester United por trinta milhões de euros. Possivelmente, os adeptos Londrinos não o irão pedoar.