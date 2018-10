João Afonso: ascensão do central pode levá-lo ao Sporting

Meteórica - assim se pode adjectivar a ascensão do defesa central de 24 anos João Afonso. O jogador, natural de Castelo Branco, actuava no modesto Benfica de Castelo Branco quando se deparou com a possibilidade de subir ao principal patamar do futebol português. A proposta do Vitória de Guimarães permitiu ao central mostrar-se à Primeira Liga, e João Afonso não se fez de rogado: ganhou a titularidade na formação de Rui Vitória e já todos lhe reconhecem valor para altos voos.

Pode-se afirmar que João Afonso chegou tarde à Primeira Liga mas o seu talento na hora de defender chegou e sobrou para garantir ao jogador uma afirmação meteórica. Beneficiando das lesões dos concorrentes directos (centrais Defendi e Moreno), Afonso, de 1,88 metros e 83 quilos de peso, reclamou o seu espaço e cedo viu os seus créditos firmados. Forte no jogo aéreo e inteligente na leitura das movimentações dos avançados, o central já despertou o interesse dos grandes.

As boas prestações de João Afonso, acompanhadas pela competência do parceiro de trabalho, Josué, têm ajudado o Vitória de Guimarães a sedimentar um excelente primeiro terço de campeonato, bem patente na tabela classificativa, onde os vimaranenses ocupam a segunda posição, atrás do Benfica. Afonso participou em 10 partidas esta época e apenas falhou um jogo da Liga.

O central ganhou destaque ainda maior quando subiu ao andar mais elevado e, por entre uma floresta de cabeças, cabeceou a bola para o fundo das redes do Vitória de Setúbal, garantindo os três pontos para o clube de Guimarães, à passagem da nona jornada. Na ronda seguinte, na recepção ao Sporting, João Afonso voltou a mostrar apetência para o golo, cabeceando para o fundo das redes de Patrício - o golo foi confirmado pelo central Maurício.

A imprensa desportiva tem dado eco ao interesse do Sporting na contratação de um defesa central já em Janeiro, de modo a colmatar um sector que se tem exibido a um nível medíocre: João Afonso estará na lista do clube leonino, podendo reforçar o Sporting no arranque de 2015. Tudo aponta para que o clube de Alvalade se reforce na defesa, sendo o perfil de Afonso do agrado do treinador Marco Silva.