Vettel oficialmente anunciado como piloto da Ferrari

O anúncio oficial da chegada do piloto ex-Red Bull, Sebastian Vettel, à Scuderia Ferrari foi feito poucos minutos após a equipa de Maranello ter confirmado que Fernando Alonso iria rumar a outras paragens, após cinco temporadas de bons serviços na equipa do Cavalo Rampante.

Marco Mattiaci destaca juventude e experiência

No comunicado oficial, Marco Mattiacci elogia as qualidades de Vettel. «A Scuderia Ferrari decidiu colocar a sua fé no mais jovem campeão na história da Fórmula 1», começou por comentar o diretor desportivo da marca. «Em termos de Fórmula 1, Sebastian Vettel é uma combinação única de juventude e experiência, e traz com ele aquela sensação de espírito de equipa que irá provar-se inestimável quando, juntamente com o Kimi, enfrentar os desafios que nos esperam.»

Mattiacci mostrou-se também muito confiante na próxima temporada, salientando a necessidade da Scuderia regressar às vitórias: «O objetivo é estarmos na frente o mais rapidamente possível. Com o Sebastian, todos nós compartilhamos uma sede de vitória, bem como o entusiasmo, uma forte ética de trabalho e tenacidade; elementos-chave para todos os membros da Scuderia para escrever juntos um novo capítulo de vitórias na história da Ferrari», concluiu.

Vettel segue os passos do ídolo Schumacher

«A próxima etapa da minha carreira de Fórmula 1 será com a Ferrari, e para mim isso significa que o sonho de uma vida se tornou realidade», começou por dizer Sebastian Vettel. «Quando era criança, via o meu ídolo Michael Schumacher naquele carro vermelho, e agora é uma honra incrível ter finalmente a chance de conduzir um Ferrari. Eu já tive uma pequena amostra do que significa o espírito Ferrari, quando consegui a minha primeira vitória em Monza, em 2008, montado num motor do cavalo rampante, construído em Maranello. A Scuderia tem uma grande tradição no automobilismo e estou extremamente motivado para ajudar a equipa a regressar ao topo. Eu vou aplicar-me totalmente para fazer isso acontecer», concluiu o piloto alemão.

Vettel, de 27 anos (nascido a 3 de julho de 1987 na cidade alemã de Heppenheim), está na Fórmula 1 desde 2007, com passagens pela BMW Sauber, Toro Rosso e Red Bull, onde esteve desde 2009 e deu às duas últimas escuderias as suas primeiras vitórias, respectivamente no GP de Itália de 2008 e no GP da China de 2009.

Para além disso, Vettel venceu quatro campeonatos do mundo entre 2010 e 2013, conseguindo ao todo ao serviço da equipa anglo-austríaca, para além dos seus quatro títulos mundiais, 38 vitórias, 44 pole-positions, 65 pódios e 24 voltas mais rápidas. É o tetra-campeão mundial mais jovem da história da modalidade.