Will Stevens no segundo Caterham em Abu Dhabi

Will Stevens pilotará no GP de Abu Dhabi ao volante do segundo Caterham, fazendo dupla com o japonês Kamui Kobayashi e estreando-se assim em competição na F1.

O piloto britânico de 23 anos, competindo na Fórmula Renault 3.5 desde 2012, já havia testado para a F1 em Silverstone, em 2013 e 2014, somando um total de 1100km, mas até ao momento não tivera oportunidade para competir em nenhuma escuderia.

Will Stevens é quem mais testou o Caterham de 2014

Gianluca Pisanello, Director de Operações de Engenharia da Caterham, afirmou a confiança no jovem piloto: «Conhecemos o Will muito bem dado o seu envolvimento na Caterham Racing Academy. Mais importante ainda, ele já conta com muito tempo de simulador, tendo completado cerca de 10.000km que lhe deram experiência no carro deste ano e com a equipa de engenheiros que estará em Abu Dhabi.»

Pisanello explicou ainda que Stevens era o melhor candidato, dado o seu teste de mais de 500km com o actual carro da equipa em Silverstone, já em 2014. O técnico da Caterham confessou que Stevens foi contratado na semana passada, mas que a equipa teve de esperar pela confirmação da Super-Licença do piloto para poder fazer o anúncio.

Stevens declara-se preparado

«Estou completamente entusiasmado por ter esta oportunidade, e muito agradecido a todos os envolvidos na Caterham por ma darem.», afirmou o jovem britânico. «Sinto-me preparado para o desafio da estreia na F1, e anseio por trabalhar como parte da equipa num ambiente de corrida depois de todo o trabalho que fizemos nos anteriores testes e em Leafield, no simulador.», confessou Stevens, que se mostrou esperançado perante a possibilidade de continuar o trabalho com a equipa em 2015.