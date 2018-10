AC Milan x Inter: «derby» de Milão alimenta paixões

O derby de Milão, conhecido também como Derby della Madonnina (referência à estátua de Nossa Senhora localizada em cima da Catedral Duomo, ponto histórico de Milão) vai ser disputado domingo dia 23 pelas 19.45. Disputa-se no San Siro (Milan) que é o mesmo estádio do Internazionale (Giuseppe Meazza) e muda o nome conforme Inter ou Milan lá joguem, contudo o calendário impõe que o Associazione Calcio Milan jogue em casa e os seus adeptos terão direito a bilhetes mais baratos.

Do lado Milanês estará Filippo Inzaghi e no Football Club Internazionale Milano estará o recém-chegado Roberto Mancini. Neste momento o Milan está em sétimo lugar com 17 pontos e a onze da Juventus que é lider e o Inter está em nono com 16. Ambos empataram na anterior jornada, os "rossoneri" empataram fora (2-2) com a Sampdoria e os «nerazurri» não conseguiram mais que um empate em casa (2-2) frente ao Hellas Verona.

No ano passado na 17ª jornada a equipa de azul ganhou 1-0 com um golo do argentino Rodrigo Palacio, na segunda volta no jogo 36 os de vermelho venceram também por 1-0 marcando por Nigel de Jong ao minuto 65. Na última época os «nerazurri» ficaram em quinto com 60 pontos e os "rossoneri" em oitavo com 57 pontos. Ambos os clubes têm jogadores que podem fazer a diferença e do lado do Inter temos Rodrigo Palacio ou Mauro Icardi, do lado do Milan temos Keisuke Honda e El Shaarawy. Podem não ser nomes tão sonoros como de outrora mas têm talento.

Houve muitos jogadores famosos que jogaram o derby tal como, Zlatan Ibrahimovic, Costacurta, Andrea Pirlo, Giuseppe Bergomi, Franco Baresi, Clarence Seedorf, Albertini, Júlio César (actual jogador do Benfica), Ancelotti (actual treinador do Real Madrid), Figo, Rui Costa ou Roberto Carlos, entre muitos outros que demoraria horas a enumerar.

História do derby milanês

O Milan foi criado primeiro (1899) e o Inter em 1908 a partir de dissidentes do clube que veste de vermelho. A rivalidade entre os dois clubes de milão é enorme e, embora, o derby já não tenha o brilho de outros tempos (ambos dificilmente vão lutar pelo titulo) ainda constitui um dos maiores jogos de Itália. A rivalidade assenta também numa diferença de classes, o Inter é desde os seus primeiros dias associado à burguesia, enquanto os «rossoneri», por sua vez, eram colados à classe operária.

Durante o auge do poder fascista, o Inter, que então se passou a chamar de Ambrosiana (em 1928, por pressões do regime, obrigam o clube a fundir-se com a Unione Sportiva Milanese e assumir o nome de Società Sportiva Ambrosiana), era conotado com o regime de Mussolini, enquanto o Milan passava por ser um símbolo dos movimentos operários. Com o passar dos anos e a chegada de Silvio Berlusconi à presidência do Milan, assistiu-se a uma inversão de papéis com o gigante «rossoneri» a ser associado às ideias conservadoras de direita de «Il Cavaliere».

Já o Inter é hoje em dia associado ao centro-esquerda, tendo muitos apoiantes na bem-pensante burguesia socialista e até em comunistas de Milão, que olham para o Inter como o grande rival do 'odioso' Milan de Berlusconi. A história muda, as posições à esquerda ou à direita podem mudar, mas Milan e Inter estarão sempre no lado oposto da barricada, e ambos igualmente equidistantes da Juventus.

Em termos de titulos o palmarés dos dois é incrivel, os «rossoneri» ganharam 18 scudettos, dois campeonatos da série B, cinco taças de Itália e seis supertaças em termos nacionais, depois internacionalmente ganharam sete taças dos campeões europeus, duas taças das taças, cinco supertaças europeias, três taças intercontinentais e um campeonato do mundo de clubes. Quanto aos «nerazurri», em termos nacionais, ganharam 18 scudetos, sete taças e cinco supertaças, internacionalmente três taças dos campeões europeus, três taças uefa, duas taças intercontinentais e um campeonato do mundo de clubes.

O melhor marcador do derby por parte dos «rossoneri», e absoluto, é Andriy Shevchenko com catorze tentos e Giuseppe Meazza com doze, por parte do Inter, que ainda marcou mais uma vez com as cores do Milan. Mas há outros jogadores importantes na lista de melhores marcadores, como José Altafini do Milan com sete golos ou Zlatan Ibrahimovic com seis (dois pelo Inter e quatro pelo Milan).

Quanto a presenças Paolo Maldini (Milan) é o recordista com 56 jogos seguido por Javier Zanetti (Inter) com 47. Em partidas oficiais e em todas as competições o Inter tem mais vitórias (76), o Milan tem 74 vitórias e aconteceram 62 empates em 212 jogos.

O primeiro derby aconteceu a 18 de Outubro de 1908 num jogo de carácter particular terminando com a vitória do Milan por 2-1 e em 24 Fevereiro de 1963 Sandro Mazzola marcou o golo mais rápido de sempre aos treze segundos. Ele que foi um dos maiores jogadores dos neroazurri actuando no clube desde 1960 a 1977 efectuando 417 jogos e marcando 116 golos. O grande derby de Milão está ai para apaixonar todos!