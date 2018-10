UEFA Futsal Cup: Sporting e Inter Movistar lideram

O Sporting entrou praticamente a ganhar já que com apenas cinco segundos de jogo Pedro Cary rematava certeiro para o fundo da baliza de Joevin Durot. A entrada de rompante da equipa de Nuno Dias continuou com Alex a fazer o 2-0 num livre ensaiado, estavam decorridos três minutos e meio, sendo preciso esperar apenas mais três, para o brasileiro dos leões servir de calcanhar Fábio Lima que aumentou a contagem.

O Charleroi reduziu a seis minutos do intervalo, uma perda de bola de Djô proporcionou um contra-ataque rápido finalizado por Nicolas Trussart e no minuto seguinte o guarda-redes Cristiano foi expulso ao defender com a mão fora da área uma bola rematada pelo guardião adversário. A jogar com mais um durante dois minutos os belgas arriscaram jogar com cinco jogadores de campo, mas deram-se mal já que Pedro Cary recuperou o esférico rematando de pronto para a baliza deserta fazendo o 4-1, com que terminou a primeira parte.

Na segunda parte o ritmo foi um pouco mais lento, mas foi o Sporting a estar perto do golo num pontapé de Diogo ao poste. Foi um aviso para o que haveria de suceder trinta segundos depois, num canto estudado Fábio Aguiar encostou para o 5-1. Joervin Durot com um punhado de boas defesas evitou que o placar fosse mais expressivo e a equipa belga arriscou no 5-4, que lhe valeu dois golos, o primeiro por Léo que devia ter sido anulado já que no decorrer da jogada o capitão do Charleroi, passou por trás da baliza de João Benedito ficando depois sozinho para finalizar. A vinte segundos do fim também num canto Lilíu fez o 5-3 final.

Inter Movistar não deu hipóteses ao Pro Varna

Na partida que abriu esta Ronda de Elite encontraram-se Inter Movistar e o Pro Varna. Os espanhóis ainda sem Ricardinho, que se encontra a recuperar de lesão mas com Cardinal não deram hipóteses à formação da Bulgária, que pela primeira vez atinge esta fase da prova. Perto dos nove minutos Ortiz fez o golo inaugural e trinta segundos depois Borja colocou o resultado em 2-0 com que a primeira parte terminou.

A história da etapa complementar conta-se pelo aumentar do marcador. Ainda não estava jogada um minuto e já Orzáez fazia o 3-0, para ao minuto sete ser a vez de Mel fazer o gosto ao pé. Tal como na primeiro tempo nem trinta segundos volvidos e Mário Rivillos também facturava, com o placar a ser fechado a pouco mais de cinco minutos do término do encontro por Jesús Jiménez.

Os espanhóis lideram juntamente com o Sporting, mas com a vantagem de não terem sofrido qualquer golo, o que para o embate entre as duas equipas no domingo poderá ser um factor a ter conta caso as duas cheguem com os mesmos pontos. Esta sexta-feira joga-se a segunda jornada, com o Sporting a defrontar o FC Pro Varna, enquanto o Inter Movistar mede forças com o Futsal Team Charleroi.