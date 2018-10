Sp. Espinho x Sporting na Taça de Portugal

O Sporting segue assim para 5ª eliminatória da Taça de Portugal e aponta agora baterias já para o importante encontro de terça-feira frente ao Maribor para a Liga dos Campeões. Esperemos que tenham gostado de mais este directo . Continue acompanhar toda a actualidade desportiva em VAVEL.COM.PT Da minha parte até uma próxima oportunidade.

O golo de Capel colocou a equipa leonina a vencer por 0-2 e a partir daí e ainda com meia hora para jogar, os tigres da costa verde desorganizaram-se defensivamente e perante essas fragilidades, a turma de Alvalade foi aumentando o placar. Montero bisou aos 67' e 81' minutos, com Tanaka pelo meio a estrear-se oficialmente a marcar de grande penalidade, que deixou o Espinho reduzido a dez elementos.

Vitória justa e sem discussão do Sporting. A equipa leonina teve sempre o domínio do encontro e depois de uma primeira parte mal jogada, o segundo tempo acabou por trazer ao de cimo uma goleada. Quanto ao Espinho lutou enquanto as pernas deixaram e procurou nunca se encolher na sua defesa.

FINAL DA PARTIDA!!! VITÓRIA DO SPORTING POR 0-5 O SPORTING ESPINHO!

90' Vão jogar-se mais três minutos de compensação!

81' GOOOLLLLLOOO DO SPORTING!!! Passe de Jonathan Silva e Montero a rodar sobre um defesa contrário e a rematar para o fundo das redes.

77' GOOOLLLLOOO DO SPORTING!!! Tanaka não falha da marca dos onze metros.

76' Grande penalidade para o Sporting! Por mão de Fábio Gonçalves, que vê o segundo amarelo e respectivo vermelho.

75' Substituição no Sporting Espinho, saiu Rui Lopes e entra Capela.

74' Cartão amarelo para Frederico por falta sobre Montero.

73' Alteração no Sporting saiu Capel e entra Daniel Podence.

69' Alteração no Sporting, saiu Carlos Mané e entra Ricardo Esgaio.

67' GOOOLLLOOO DO SPORTING!!! Jogada individual de Montero que depois atira uma «bomba» sem hipóteses para Stephane.

65' Alteração no Sporting, saiu João Mário e entra Tanaka.

63' Substituição no Sporting Espinho, saiu Ricardo Correia e entra Frederico.

61' GOOOLLLOOO DO SPORTING!!! Cruzamento de Carlos Mané e Capel de cabeça a encostar para dentro da baliza.

54' Substituição no Sporting Espinho, saiu Pipa e entra Samate.

53' Na sequência do livre Jonathan Silva atira forte, mas ao lado.

52' Cartão amarelo para Fábio Gonçalves por rasteirar André Martins.

51' De novo Stephane a brilhar agora a cabeceamento de Maurício.

50' Remate de Montero com Stephane a defender para a frente e na recarga Rosell obriga o guarda-redes a nova defesa.

49' Cartão amarelo para Pipa por falta sobre Capel.

47' Remate de William para defesa apertada de Marcelo.

46' Remate de Rui Lopes desviado por Jonathan Silva que acerta na malha lateral.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE SAIU O SPORTING ESPINHO!

O relvado escorregadio devido à chuva e irregular não tem também ajudado ao espectáculo. O resultado continua em aberto e o Espinho irá continuar a acreditar enquanto ele assim se mantiver.

Depois de André Martins falhar uma ocasião soberana, foi o outro médio João Mário a fazer o único golo até ao momento, concluíndo da melhor forma um centro de Capel.

Primeiros quarenta e cinco minutos com o Sporting naturalmente a ter o controlo da partida, mas longe de um exibição bem conseguida. O Sporting Espinho vai defendendo e tentando sair para o ataque sempre que tem bola.

INTERVALO DO JOGO! O SPORTING VENCE O ESPINHO POR 0-1!

39' Canto de Jonathan Silva e Maurício de cabeça atira por cima.

31' GOOOLLLOOOO DO SPORTING!!! Cruzamento na esquerda de Capel e João Mário aparecer na área e de primeira atirar para o fundo das redes.

29' Montero a ganhar espaço na área, mas o remate sai torto e por cima da baliza.

28' Remate de Pipa fraco para as mãos de Marcelo.

23' Cartão amarelo para João Mário por falta sobre João Dias.

21' Que perdida de André Martins! Carlos Mané isola o médio que na cara de Stephane atira a rede lateral.

15' Quinze minutos de jogo com o Sporting naturalmente a tomar das operações e com mais posse de bola, perante um Espinho que se apresenta com as linhas bem fechadas e tentando sair no contra-ataque.

10' Primeiro lance ofensivo do Espinho num cabeceamento de Ricardo Correia por cima da baliza, após um pontapé de canto.

9' Livre directo cobrado por André Martins com a bola a não passar longe da barra de Stephane.

5' Primeira ameaça do Sporting com Capel a cruzar e André Martins na área a rematar por cima da trave.

INÍCIO DA PARTIDA SAIU O SPORTING!

20:26. Entram os dois conjuntos no relvado do Estádio Marcolino de Castro.

20:15. As duas equipas recolhem neste momento aos balneários. Numa altura em que chove com alguma intensidade.

20:11. Já Marco Silva tem como opções no banco de suplentes, Rui Patrício, William Carvalho, Adrien Silva, Ricardo Esgaio, Daniel Podence, Carrillo e Tanaka.

20:09. O treinador Calica tem no banco de suplentes, Renato, Frederico, Samate, Danilo, Alex, André e Capela.

20:00. O Sporting de Espinho joga com, Stephane na baliza, na defesa Lapa, Fábio Gonçalves, Ricardo Correia e Pedro Pereira, meio-campo com Miguel Moreira, Pipa e João Dias, no ataque William Jonathan e Rui Lopes.

19:58. O Sporting vai alinhar com Marcelo na baliza, a defesa composta por Jonathan Silva, Naby Sarr, Maurício e Miguel Lopes, no meio-campo Oriol Rosell, João Mário e André Martins, e na frente Capel, Carlos Mané e Montero.

19:55. Os jogadores do Espinho e do Sporting entram também para fazer o aquecimento.

19:50. Agora são os guarda-redes do Sporting Espinho que entram para os exercícios de aquecimento.

19:45. Os guarda-redes do Sporting já vão aquecendo no relvado.

19:40 A menos de uma hora do pontapé inicial, ainda não existem equipas oficiais. O Estádio Marcolino de Castro já se vai compondo com a maioria dos adeptos a pertencer ao Sporting.

19:00. No lado do Sporting Espinho, Calica atira a pressão para os leões de Alvalade. «O Espinho só tem a ganhar, pois se perder será normal. A pressão está toda do lado do Sporting, mas o sonho comanda a vida. Vamos tentar fazer o nosso jogo de maneira a podermos surpreender», concluiu.

18:35. Na antevisão ao jogo Marco Silva sabe que o Sporting tem de estar concentrado. «Temos de ser muito sérios e profissionais, mas trabalhámos como fazemos para os outros jogos. Somos favoritos mas não podemos desrespeitar o adversário. Os jogadores do Espinho vão ter a grande oportunidade da carreira deles», sublinhou. O técnico admite fazer alterações na equipa face às ausências de alguns elementos devido aos compromissos das selecções. «Iremos fazer algumas mudanças, mas não posso dizer quantas. Alguns jogadores ainda não chegaram e quando cá estiverem vamos ver», afirmou.

17:10. O Sporting de Espinho comemora este ano o seu centenário. O clube atravessa graves dificuldades financeiras e o jogo da Taça de Portugal, frente a um adversário de grande nomeada, como o Sporting, ajudará a pagar os salários aos funcionários do clube devido à boa receita de bilheteira esperada pela direcção do clube.

16:50. Calica, treinador do Sp. Espinho, deverá fazer alinhar a sua formação no habitual 4-3-3 com Renato Lopes na baliza, Ricardo Correia e Pipa no eixo central da defesa, Miguel Moreira como âncora do meio-campo, João Dias e Capela no controlo do centro do terreno, Lapa e Jonathan Oliveira nas alas e José Williams no ataque.

16:25. Nas escolhas de Marco Silva haverá espaço também para os menos utilizados, como Marcelo Boeck,Tanaka, Rosell, Miguel Lopes, Carlos Mané e André Martins, médio que perdeu a titularidade para João Mário. Slimani, Carillo e Heldon deverão permanecer indisponíveis, devido a compromissos internacionais.

16:10. Devido à proximidade do jogo com o NK Maribor, para a Liga dos Campeões, e, também, dada a superioridade clara do Sporting sobre o Sp. Espinho, Marco Silva irá rodar o plantel e colocar em campo jogadores menos utilizados, podendo até estrear alguns activos, como Ryan Gauld, Slavchev ou o jovem da formação Daniel Podence, que irá integrar a convocatória.

15:55. Na temporada 1994/1995, em que o Sporting eliminou o Espinho na quarta eliminatória da Taça de Portugal, o clube leonino viria a ganhar o troféu, enfrentando na final o Marítimo. O Sporting bateu os madeirenses com dois golos de Yordanov, quebrando assim um período de treze anos sem vencer a Taça de Portugal.

15:35. Num total de 31 partidas entre as duas equipas, entre 1934 e 2014, o Sporting tem um domínio avassalador de 25 vitórias, três empates e três derrotas. A última vez que o Sp. Espinho bateu o Sporting remonta ao ano de 1993, quando os espinhenses receberam os Leões para o Campeonato Nacional, vencendo o jogo por 3-1, com golos de Eliseu, Zinho e Chico Faria; Cadete marcou o golo forasteiro.

15:20. A última vez que Sporting e Sp. Espinho se defrontaram para a Taça de Portugal, o Sporting saiu vencedor, por 1-0, com um golo de Balakov, na temporada de 1994/1995. O jogo, da quarta eliminatória da Taça de Portugal, foi jogado no reduto do Sporting, Estádio José de Alvalade.

15.00. Sporting e Sp. Espinho não se encontram nas lides competitivas desde a temporada 1996/1997, quando, na altura, mediram forças para a Liga portuguesa, última temporada no Espinho no principal escalão. O Sporting recebeu e goleou os espinhenses por 4-0, com golos de Oceano (2), Sá Pinto e Yordanov. Antes, na deslocação a Espinho, o Sporting vencera por 1-3, com tentos de Pedrosa, Vidigal e Hadji.

14:45. O Sp. Espinho já competiu em três eliminatórias para chegar a esta fase da prova. No primeiro embate em que participou, venceu por o Camacha em casa, através da decisão por grandes penalidades depois de um empate a zeros. Na segunda ronda eliminou a AD Sanjoanense, com 1-0, golo de Ricardo Correia, de grande penalidade. Na 3ª eliminatória, o Sp. Espinho eliminou o Serzedo nas grandes penalidades, depois de 1-1, golo forasteiro a ser marcado por João Dias.

14:35. O Sporting chega a este patamar da competição depois de ter eliminado de forma clara e eficiente o FC Porto, no Estádio do Dragão, por 1-3. Os leões marcaram os golos por intermédio de Marcano (auto-golo), Nani e Carrillo, batendo a oposição portista, que marcou através de Jackson Martínez. A motivação do Sporting para progredir na prova é alta e o Sporting Espinho terá de batalhar arduamente para ter uma réstia de esperança na passagem.

14:25. Num duelo claramente desigual, o Sporting apresenta-se como favorito total e um dos mais fortes candidatos a vencer o troféu, já que eliminou o rival FC Porto na 3ª eliminatória da Taça de Portugal. Entre os grandes candidatos, restam ainda Benfica, SC Braga e Vitória Sport Clube - os rivais minhotos defrontam-se nesta eliminatória e o embate reduzirá o lote de favoritos.

14:15. Seja bem-vindo à transmissão e ao minuto do Sporting da Covilhã x Sporting Clube de Portugal, partida referente à quarta eliminatória da Taça de Portugal 2014/2015. Vavel Portugal acompanhará a par e passo a festa da Taça, que hoje se jogará no Estádio Marcolino de Castro.