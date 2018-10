Criciúma dispensa Luis Felipe e Bruno Cortez

Os maus resultados condenaram o Criciúma, equipa da Série A do campeonato brasileiro, a reduzir custos e a proceder a uma nova organização do plantel, que implicará uma limpeza do actual quadro de jogadores. No último lugar da tabela, o Criciúma procedeu a alterações: na lista de dispensas estão dois conhecidos do futebol português: Bruno Cortez e Luis Felipe.

O lateral esquerdo brasileiro Bruno Cortez, que chegou por empréstimo do São Paulo ao Benfica na temporada passada, foi dispensado pelo Circiúma, assim como outro conhecido do Benfica, o também lateral Luis Felipe, contratado no passado Verão pela direcção encarnada, logo dispensado pelos encarnados no arranque da época oficial.

Desta feita, Cortez regressará ao São Paulo, enquanto Luis Felipe fará as malas para voltar ao Benfica.