Sporting de Espinho: festejar 100 anos e...tombar um gigante?

O Sporting é amplamente favorito e o Sporting de Espinho a pouco poderá almejar, ainda que a oportunidade de defrontar o clube de Alvalade seja, por si só, uma excelente forma de estimular os jogadores e de salvar financeiramente o clube de Espinho, pelo menos até fim da época. A receita da bilheteira reverterá a favor dos depauperados cofres espinhenses, extremamente necessitados, e a festa da Taça de Portugal animará as hostes de um clube enfraquecido pela gravidade do tempo e pela escassez de liquidez.

Fundado em 1914, o Sporting de Espinho comemora este ano cem anos de existência e o sorteio da Taça de Portugal fez questão de homenagear o clube histórico, 'oferecendo' um duelo mediático contra um dos três actuais grandes de Portugal - o Sporting Clube de Portugal. Os Leões, avassaladoramente favoritos, deverão rodar jogadores, ao passo que a equipa da casa irá apresentar o seu melhor onze, na esperança, remota, de espantar o poderoso Leão de Alvalade.

Sporting: gigante que já fez tombar outro gigante

O Sporting enfrenta o Sporting Espinho depois de, na ronda passada, ter ido ao Dragão e, literalmente, ter apagado o fogo do mesmo, ainda para mais na casa do dito. Um excelente resultado de 1-3 deixou o FC Porto fora da prova e motivou o Sporting a encarar a Taça de Portugal como um dos troféus mais importantes da temporada, e, simultaneamente, aquele que mais perto está de ser conquistado - actualmente a 8 pontos da liderança da Liga e com a perspectiva de jogar a Taça da Liga com júniores e reservas, a Taça de Portugal afigura-se mesmo com o objectivo mais realista deste Sporting.

Sporting de Espinho: a festa ninguém lhe tira

O sorteio da quarta eliminatória da Taça de Portugal foi, em si, o grande motivo de festa: a oportunidade de jogar contra um adversário tão mediático como o Sporting é algo que proporciona ao Espinho uma alegria desportiva que, mesmo finalizada com hipotética mas provável derrota, não irá decepcionar jogadores, equipa técnica, presidente e adeptos, já que a festa da Taça, essa, ninguém pode negar ao clube da cidade de Espinho.

Novidades nas escolhas de Marco Silva

O jogo contra uma equipa mais fraca (último classificado no CNS) é a oportunidade ideal para rodar jogadores e testar alternativas que possam convencer o treinador no futuro. Nesse contexto, Marco Silva encarará esta partida como uma hipótese de dar minutos aos menos utilizados - assim sendo, Marcelo Boeck deverá estrear-se nesta temporada, assim como Slavchev, contratação de Verão.

O médio defensivo Rosell também deverá alinhar no onze inicial, tal como o lateral Miguel Lopes e o avançado Tanaka, constantemente remetido para segundo plano pelo treinador. Entre os mais jovens, crescem as expectativas sobre as estreias absolutas de Wallyson e Podence.

Calica investe no onze de gala

Calica, treinador do Espinho, deverá apresentar a sua melhor fórmula: um 4-3-3 que começa com Renato Lopes na baliza, Pipa e Ricardo Correia no eixo central da defesa, Miguel Moreira no auxílio ao quarteto defensivo, João Dias e Capela no miolo; no ataque, extremos prontos a criar perigo (Lapa e Jonathan Oliveira) e José Williams na frente, à espera do momento oportuno para surpreender a defesa leonina.

Vinte anos passaram desde o último confronto para a Taça

As duas equipas não têm o privilégio de se enfrentar desde a temporada de 1996/1997, quando o Espinho ainda militava na Primeira Liga portuguesa. Nessa partida, disputada em solo leonino, o Espinho saiu vergado do Estádio José de Alvalade, por 4-0, com golos de Oceano (2), Sá Pinto e Yordanov. Mas se olharmos para a História da Taça, verificamos que há 20 anos que os dois clubes não se defrontam: em 1994, na mesma quarta eliminatória, o Sporting recebeu e bateu o Sporting de Espinho por 1-0, com um golo de Balakov.