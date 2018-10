O deslumbrante circuito de Yas Marina

Yas Marina Circuit

Localizado na ilha Yas, perto da capital Abu Dhabi, o circuito de Yas Marina é conhecido por ser um dos circuitos mais modernos, com melhores infra-estruturas e, consequentemente, um dos mais seguros da actualidade. No calendário oficial da F1 desde 2009, o GP de Abu Dhabi é o segundo grande prémio no Médio Oriente a albergar uma corrida de F1, depois do Bahrein.

A pista foi desenhada pelo conceituado arquitecto alemão Hermann Tilke, também responsável pelos projectos de Sepang, Bahrein, Shanghai, Istambul, Valência e Marina Bay.

Quanto ao traçado, o circuito de Yas Marina caracteriza-se por ser um circuito técnico de média/rápida velocidade. Apesar de se esperar que o circuito permitisse facilmente oportunidades de ultrapassagem, é na realidade um dos mais difíceis para ultrapassar, mesmo tendo travagens fortes no final das duas grandes rectas consecutivas.

Com um total de 5.554 km de extensão, o circuito de Yas Marina é um circuito longo, onde são necessárias 55 voltas para completar os 305.355 km totais da prova. Apesar das 21 curvas o desenho do traçado apresenta duas longas rectas consecutivas – a primeira entre as curvas 7 e 8 e a segunda entre as curvas 10 e 11 - onde é permitido aos pilotos a activação do DRS.

Aquando da inauguração, em 2009, Yas Marina foi palco do primeiro grande prémio de F1 com início diurno e final nocturno. O processo é, de certa forma, simples, uma vez que a iluminação do circuito é ligada no início da prova garantindo uma transição suave da luz natural para a luz artificial.

O circuito de Yas Marina tem ainda a particularidade de passar por baixo de um dos hotéis mais luxuosos do mundo, o Yas Viceroy Abu Dhabi. O hotel, de design único, tem a forma de um monolugar e é iluminado durante a noite. Para além disso, a vista para o circuito é verdadeiramente deslumbrante, uma vez este se situa junto ao porto, onde inúmeros iates se encontram, perfazendo o cenário perfeito.

Nas imediações do circuito encontra-se ainda um parque aquático e o Ferrari World, que alberga uma das montanhas-russas mais rápidas do mundo. Escusado será dizer que o circuito de Yas Marina tenha sido o mais caro da história da F1, com um custo superior a 890 milhões de euros.

Os vencedores

Sendo o GP de Abu Dhabi um dos mais recentes do calendário, o histórico de vencedores é ainda curto. Sebastian Vettel é o piloto mais vitorioso com três triunfos (2009, 2010 e 2013). Para além do alemão, apenas Lewis Hamilton (2011) e Kimi Räikkönen (2012) venceram em Yas Marina.