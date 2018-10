UEFA Futsal Cup: Sporting e Inter Movistar discutem liderança

O Sporting sabia que precisava de ganhar e se possível com muitos golos para garantir o primeiro lugar do grupo nesta Ronda de Elite. Os oitos golos leoninos contam-se em três nomes, Alex, Fábio Lima e Paulinho. O brasileiro marcou logo no terceiro minuto, para aos dez o ala ex Rio Ave aumentar para 2-0 e apenas cinco minutos volvidos Alex bisava no encontro fazendo o resultado com que se atingiu o intervalo.

Na segunda parte o caudal ofensivo da formação verde e branca foi cada vez maior e só a ineficácia e uma grande exibição do guarda-redes Ivanov permitiu que não se tivesse assistido a um resultado histórico. Aos sete minutos Fábio Lima aproveitou a única falha do guardião búlgaro em todo o encontro, que se atrapalhou com a bola deixando esta fugir para os pés do jogador português, que só teve de empurrar para a baliza.

No entanto o ala leonino não tinha ainda fechado as suas contas e aos doze, fez o 5-0 fazendo um hat-trick. Foi então que faltando apenas três golos para garantir a primeira posição, Nuno Dias decidiu colocar Fábio Aguiar como guarda-redes avançado, só que Kosev tirou partido de uma defesa incompleta de Ivanov e rematou para a baliza deserta do Sporting reduzindo a desvantagem.

Então no espaço de dois minutos assistiram-se a quatro golos, Paulinho fez o 6-1 e logo de seguida beneficiando do 5x4 leonino Dimov fez o 6-2. A bola só teve tempo de ir ao centro para de novo Paulinho fazer o 7-2, mas e não querendo ficar atrás do seu colega de equipa o ala também apontou o 8-2 final marcando o seu terceiro golo. Oito golos numa partida é muito sem dúvida, mas foi insuficiente para os 69 remates em todo o jogo do Sporting dos quais 21 na direcção da baliza, ao contrário do Pro Varna que mostrou uma eficácia incrível ao fazer dois golos nos quatro pontapés às redes leoninas.

Inter Movistar lidera sem sofrer golos

A equipa espanhola voltou a mostrar porque é considerada a favorita a vencer esta Ronda de Elite. É certo que teve mais dificuldades para derrotar o Futsal Team Charleroi, mas os 4-0 não deixam margem na justiça do resultado, de um conjunto que ainda não sofreu qualquer golo na prova. Os belgas até tiveram a primeira ocasião para marcar, mas o remate de Canaris encontrou o poste da baliza defendida por Luis Amado.

O Inter Movistar acusou o toque e aumentou a agressividade e pressão sobre o adversário, acabando por chegar ao golo a meio da primeira parte num contra-ataque onde Cardinal assistiu para a conclusão de Borja. Dois minutos volvidos e foi Mário Rivillos a fazer o segundo da partida, numa boa jogada colectiva, resultado com que se chegou ao intervalo.

No segundo tempo o jogo foi dividido e embora a superioridade dos espanhóis fosse evidente, a tranquilidade só foi atingida nos cinco minutos finais quando Pola fez o 3-0, para no minuto seguinte ser Mário Rivillos a bisar fechando as contas do marcador. Este triunfo deixa o Inter Movistar na frente do grupo com os mesmos seis pontos do Sporting, mas com um goal average superior aos leões o que lhes dá a vantagem de beneficiar apenas de um empate para garantir o acesso à final four.

Quanto à equipa de Nuno Dias só a vitória interessa, e no domingo os espanhóis já vão poder contar ao que tudo indica com Ricardinho o que será mais uma «dor de cabeça» para a formação portuguesa. O jogo é às 17h00, enquanto Charleroi e Pro Varna se defrontam para ver quem foge ao último lugar às 14h30.