Astana: Okishev é o quarto caso de doping da temporada

Mais um caso de doping descoberto da equipa do Cazaquistão, a Astana, liderada pelo ex-ciclista controverso Alexander Vinokorouv. A descoberta do uso de esteróides por parte de Viktor Okishev, membro da equipa cazaque, adensa a desconfiança sobre a Astana e mancha irremediavelmente a reputação da formação do World Tour - este é já o quarto caso da temporada.

O ciclista foi anteontem suspenso preventivamente e o caso poderá precipitar a expulsão da equipa das competições do World Tour na época vindoura, já que o UCI (União Ciclista Internacional) accionou a revisão das licenças atribuídas e este quarto caso poderá mesmo levar a uma contundente nega por parte do organismo internacional.

Okishev testou positivo para esteróides na participação, em Maio passado, nos campeonatos asiáticos.