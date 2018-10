Qualificação do GP da Abu Dhabi de F1

14:05 Assim sendo, Nico Rosberg volta a ser o poleman e vai começar na frente de Lewis Hamilton na corrida da amanhã. Vai ser interessante saber como é que as coisas acontcerão por lá. Mas apesar do inglês ter a vantagem na classificação geral, Nico Rosberg é o rei das qualificações. Uma disputa bem equilibrada, do qual veremos amanhã como é que vai acabar. Até lá!

14:02 Rosberg faz 1.40,480 segundos enquanto que Hamilton faz 1.40,866, conseguindo o 12º monopoólio da primeira fila na temporada. Bottas é o terceiro, seguido de Massa, enquanto que os Red Bull monopolizam a terceira fila, com Ricciardo na frente de Vettel.

13:58 Vettel é o primeiro a sair, seguido por Ricciardo. Raikkonen sairá apenas agora para a pista, preferindo poupar um jogo de pneus.

13:56 Todos os pilotos trocam os pneus antes da última tentativa de qualificação.

13:54 Bottas e rosberg nas boxes, para trocar de pneus.

13:53 Hamilton comete um erro e prejudica o seu tempo, sendo segundo com 324 centésimos de desvantagem sobre Rosberg.

13:53 Todos os carros vão para a pista para fazer as suas primeiras voltas. Bottas faz 1.41,321, Massa melhor com 1.41,119, Rosberg consegue 1.40,697.

13:48 Começa a última Q3 do ano.

13:43 Os carros nas boxes, e tudo está a preparar-se para a Q3, onde estarão os dez melhores.

13:40 Fechou a Q2, com os eliminados a serem o Sauber de Adrian Sutil, os Force India de Nico Hulkenberg e de Sergio Perez, o McLaren de Kevin Magnussen e o Toro Rosso de Jean-Eric Vergne.

13:38 Os McLaren são os unicos que ainda não marcaram tempos. Magnussen está neste momento na pista

13:36 Button saiu para a pista... e vai voltar, porque não tem gasolina.

13:35 Boa parte dos carros nas boxes, trocando os pneus para novas voltas.

13:33 Rosberg tenta de novo e é meio segundo mais lento.

13:30 Hamilton faz 1.40,920, depois de Rosberg ter falhado uma travagem.

13:29 Nico Hulkenberg na pista, tentando fazer os primeiros tempos.

13:26 Com a Q2 a decorrer, pode-se dizer que o possivel substituto de Marco Mattiacci será outro italiano, Maurizio Arrivabene.

13:24 Martin Brundle, ex-piloto e comentarista da Sky, diz que Ross Brawn desmentiu o rumor via mensagem.

13:23 Outro dos rumores esta sábado é a substituição do Marco Mattiacci, que poderá ser anunciado na próxima segunda-feira.

13:22 A ser verdade, isso significará que haverá grandes mudanças na Scuderia, agora que têm os serviços de Sebastian Vettel.

13:22 A Sky Sports acaba de anunciar que há um forte rumor de que Ross Brawn irá regressar à Ferrari no inicio do ano que vêm.

13:19 Terminou a primeira qualificação, com Hamilton na frente e dos cinco que ficaram de fora foram os dois Caterham, os Lotus de Pastor Maldonado, o e Romain Grosjean e o Sauber de Esteban Gutierrez.

13:18 Os Caterham rolam em pista, mas são realmente os mais lentos: Kamui Kobayashi é 3,3 segundos mais lento, Will Stevens é 3,8 segundos pior do que Lewis Hamilton. Mas ambos dentro do limite.

13:16 A primeira qualificação está a chegar ao fim

13:11 Continuam os carros na pista para fazer os seus melhores tempos Agora é Vettel está em destaque

13:08 Hamilton reagiu e fez 1,41,201 e é o novo lider,

13:05 Rosberg faz 1.41,308 e vai para o topo da tabela de tempos.

13:01 Rosberg sai para a pista com pneus muito moles, ao contrário do pelotão, que sai com moles.

13:00 Começa a qualificação, os primeiros carros já estão na pista.

12:55 Faltam cinco minutos para o inicio da última qualificação do ano. Tudo está pronto nas boxes.

12:29 O tempo em Abu Dhabi está como seria de esperar: céu azul e calor.

11:49 A participação da Caterham só aconteceu devido a um esquema de "crowdfunding" onde conseguiram cerca de 2,3 milhões de libras em 15 dias, para poder estar presente na última corrida do ano, após as ausências em Austin e Interlagos, devido a dificuldades financeiras.

11:46 A qualificação de Abu Dhabi vai ver uma novidade: o regresso da Caterham, com um piloto a estrear ao volante, o britânico Will Stevens. O piloto de 23 anos esteve a correr esta temporada na World Series by Renault pela Strakka Racing, onde venceu duas corridas e foi quinto classificado no campeonato.

11:43 No ano passado, foi o palco da consagração de Sebastian Vettel e do título de construtores para a Red Bull.

11:40 Dois anos depois, foi o palco da primeira vitória de Kimi Raikkonen desde o seu regresso, numa corrida onde Sebastian Vettel fora desqualificado na qualificação por causa de falta de combustível, fazendo uma corrida de recuperação até ao terceiro lugar, imediatamente atrás de Fernando Alonso.

11:38 Em termos de história, é bem recente, mas já teve os seus episódios. Em 2010, no ano inaugural, foi o palco do primeiro título de Sebastian Vettel, onde conseguiu bater Mark Webber e Fernando Alonso, beneficiando também de uma má estratégia da Ferrari, que "marcou" o piloto errado e acabou por não passar o Renault de Vitaly Petrov, que daria o título mundial.

11:36 A pista de Abu Dhabi, desenhado por Hermann Tilke está no calendário desde 2010, têm 5554 metros de extensão e em corrida, será feita em 55 voltas, totalizando 305,470 quilómetros.

11:34 Tudo vai ser decidido este fim de semana, numa jornada onde pela primeira vez na história da Formula 1, os pontos serão a dobrar.

11:32 Como é sabido, o piloto britânico é o maior vencedor da temporada, com dez triunfos, contra os cinco de Nico Rosberg, mas o alemão é piloto bem mais regular do que Hamilton, mais acossado por problemas mecânicos e erros próprios.

11:31 Esta é o fim de semana decisivo no campeonato de 2014, onde os pontos serrão a dobrar e veremos qual dos pilotos da Mercedes será campeão do mundo: Lewis Hamilton ou Nico Rosberg?

11:30 Bom dia, sejam bem-vindos à ultima qualificação do ano, em Abu Dhabi, que terá transmissão , em Vavel Portugal.