Benfica: Taça de Portugal e São Petersburgo à esquina do pensamento

Hoje é dia da Taça de Portugal no Estádio da Luz e a festa está preparada para receber o Moreirense - às 19:45 horas, o detentor do troféu irá defender a honra dos campeões contra o visitante Moreirense, que pela segunda vez pisará o relvado da Luz esta temporada. Favorito e anfitrião, o Benfica deverá apresentar um onze que misturará titulares indiscutíveis e jogadores de segundo plano, já que a proximidade da deslocação à fria São Petersburgo obrigará certamente Jorge Jesus a temperar esforços na partida de hoje.

Benfica defende a Taça de inesperados golpes de teatro

A festa está montada, o jogo disputa-se na Luz e o favoritismo encarnado permite aos adeptos olharem para a partida de hoje com relativa segurança - o campeão da Taça de Portugal 2013/2014, também campeão nacional e actual líder da classificação, defronta o Moreirense, formação que habita o nono lugar da tabela, esperando a lógica das probabilidades uma vitória encarnada que sirva de entrada para o prato principal que a semana reserva: o duelo contra o Zenit, no qual as duas formações irão decidir grande parte do seu futuro europeu.

Mas a estória da Taça de Portugal é prolífera em surpresas, golpes de teatro dramáticos e alegrias de David contra espantados Golias que apregoavam totais favoritismos: hoje, o Benfica terá de se precaver contra a arrogância das probabilidades da lei do mais forte, já que o opositor já provou ser capaz de fazer tremer a armada encarnada. O Moreirense, de Miguel Leal, já visitou a Luz esta época e durante 68 minutos manteve a Luz...apagada.

Um golo de João Pedro, aos 15 minutos, abalou o Benfica e a formação da casa apenas conseguiu quebrar a barreira defensiva de Moreira de Cónegos através de um tiro de morteiro do lateral Eliseu, que empatou o jogo e empurrou o Benfica para uma vitória por 3-1, auxiliada em grande parte pela expulsão do defesa Marcelo Oliveira, aos 56. Jorge Jesus e a turma da Luz estarão pois avisados para a dificuldade da partida de hoje. Resta saber de que forma vai Jesus gerir a vontade de vencer hoje com a vontade de vencer na Rússia, na próxima Terça-feira.

Moreirense tem a lição bem estudada e quererá voltar a ameaçar

Como acima referido, o Moreirense sabe como afligir o Benfica - a partida da quinta jornada da Liga portuguesa demonstrou que a turma orientada pelo treinador Miguel Leal estudou as fraquezas e virtudes do campeão: pressão à saída de bola dos centrais e do médio defensivo do Benfica, bloco baixo sólido e zero espaços entre a linha recuada e a linha média e contra-ataque veloz com a mira trancada na zona morta entre o defesa esquerdo e o defesa central.

De relembrar que o golo nasce num passe preciso que descobriu a desmarcação de João Pedro, solto no espaço por reclamar, entre o central e o lateral esquerdo. O avançado cabeceou e bateu Júlio César, lançando a surpresa na Luz. Daí adiante, o Benfica revelou dificuldades em alvejar a baliza de Marafona, tardando em dominar a partida, facto que apenas se verificou depois da inferioridade numérica do Moreirense. Depois do golo de Eliseu, Maxi Pereira e Lima completaram o resultado de 3-1.

Covilhã e Pedras Rubras caíram para proporcionar o Benfica x Moreirense

Benfica e Moreirense jogaram a terceira eliminatória da Taça de Portugal e, para chegarem à presente eliminatória, eliminaram o Sporting da Covilhã e Pedras Rubras, respectivamente. Os encarnados deslocaram-se à Covilhã e, depois de muito suor, bateram os locais por 2-3, com um trio de golos de Jonas; já o Moreirense recebeu o Pedras Rubras, batendo os visitantes por 2-1, com golos de Arsénio e Rámon Cardozo.

Terceiro confronto na Taça de Portugal

Esta será a teceira vez que o Benfica irá defrontar o Moreirense em jogos da Taça de Portugal. Nos dois encontros já registados pela História da competição, os encarnados bateram os de Moreira de Cónegos por 2-0 em ambas as ocasiões: tanto na edição 2007/2008 como na edição 2012/2013, já com Jorge Jesus ao leme. No embate de 2008, nos quartos-de-final, o Benfica recebeu o Moreirense e ganhou a contenda com golos de Rui Costa e Makukula - Camacho era o treinador das águias. Da equipa que alinhou nesse dia 27 de Fevereiro, apenas Maxi continua nos quadros do Benfica.

No segundo embate, já com Jorge Jesus como treinador, o Benfica deslocou-se ao reduto do Moreirense, vencer por 0-2 na quarta eliminatória da prova. Contra a formação orientada na altura por Jorge Casquilha, os encarnados venceram com golos de Matic e Cardozo. Nesse dia 16 de Novembro de 2012, o Benfica apresentou em campo vários jogadores que ainda pontificam no actual plantel, casos de Paulo Lopes, Jardel, Luisão, André Almeida, Gaitán, Lima e Ola John. No Moreirense, Anilton Júnior e Paulinho ainda militam no clube.

Onzes prováveis:

Nas opções de Jesus, Maxi Pereira e Lima são ausências confirmadas, ficando no descanso. Lisandro López ficou também fora das escolhas do treinador do Benfica, devendo o eixo central do sector recuado entregue a Jardel e Luisão, a dupla habitual. Cristante deverá ter nova chance de mostrar serviço, depois de ter gozado do estatuto de titular contra o Sp. Covilhã. Almeida deverá ocupar o espaço de Maxi e Benito, que tem tem sido relegado constantemente por Jesus, deverá ter derradeira prova de fogo para mostrar o seu valor.

Jonas será titular, e, devido à ausência de Lima, a probabilidade de Derley ser opção para acompanhar o ex-Valência é alta. Nélson Oliveira, também convocado, poderá participar na partida, ele que tem estado de fora dos projectos de Jorge Jesus. Destaque ainda para o regresso de Ola John aos convocados, depois de ter recuperado de lesão.