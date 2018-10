GP de Abu Dhabi 2014 de F1 directo

15:15 Obrigado por acompanharem a F1 connosco! Na próxima temporada regressaremos com os directos, mas de hoje até lá poderão continuar a acompanhar toda a actualidade da F1 aqui no VAVEL.com. Com diversas mudanças de pilotos e equipas, os próximos meses prometem ser movimentados.

15:07 Ao fim das 19 provas do calendário, a classificação final da temporada é a seguinte (top 10):

1 Hamilton Mercedes 380 pontos 2 Rosberg Mercedes 317 3 Ricciardo Red Bull 238 4 Bottas Williams 186 5 Vettel Red Bull 167 6 Alonso Ferrari 161 7 Massa Williams 134 8 Button McLaren 126 9 Hulkenberg Force India 96 10 Perez Force India 59

1 Hamilton Mercedes 55 voltas 2 Massa Williams +2,5s 3 Bottas Williams +28,8s 4 Ricciardo Red Bull +37,2s 5 Button McLaren +60,3s 6 Hulkenberg Force India +62,1s 7 Perez Force India +71,0s 8 Vettel Red Bull +72,0s 9 Räikkönen Ferrari +85,8s 10 Alonso Ferrari +87,8s 11 Magnussen McLaren +90,3s 12 Vergne Toro Rosso +91,9s 13 Grosjean Lotus +1 volta 14 Rosberg Mercedes +1 volta 15 Gutierrez Sauber +1 volta 16 Sutil Sauber +1 volta 17 Stevens Caterham +1 volta 18 Kobayashi Caterham DNF 19 Maldonado Lotus DNF 20 Kvyat Toro Rosso DNF

14:56 Lewis Hamilton levanta o seu troféu, e entretanto começa a voar "champagne" no pódio! O inglês bebe um golo, mas uma vez que a prova se correu nos Emirados Árabes Unidos, não é exactamente de champagne que se trata, e Hamilton gracejou: «It tastes so bad.»

14:54 Soam os hinos dos vencedores no último pódio da temporada de F1 2014! Primeiro o do Reino Unido, por Hamilton, e em seguida o hino alemão, felicitando a Mercedes.

14:52 Nico Rosberg veio à sala de descanso felicitar o colega e amigo Lewis Hamilton. Final de época triste para Rosberg, que perdeu a hipótese de lutar pelo título ao ser traído por falhas mecânicas no seu monolugar.

14:49 Toto Wolff acompanha Hamilton nos bastidores do pódio. Está visivelmente emocionado o piloto britânico. Felicitam também Hamilton os homens da Williams que o acompanharão no pódio: Massa foi 2º e Bottas 3º.

14:44 Hamilton deu uns piões em pista e parou para pegar numa bandeira do Reino Unido! Simultaneamente, Jenson Button faz também uns piões à margem da pista. Sinal quase certo do abandono do inglês da McLaren e também da F1.

14:43 «Lewis, thank you! You're an absolute legend!», felicita o príncipe Harry o piloto. «Woohoo! World Champion!», grita Hamilton via rádio. A Nico Rosberg, Paddy Lowe pede desculpa pelo facto das coisas não terem resultado hoje.

LEWIS HAMILTON VENCE O GP DE ABU DHABI E SAGRA-SE CAMPEÃO MUNDIAL DE F1!

Última volta! Lewis Hamilton está prestes a conquistar o seu segundo título mundial, vencendo o GP de Abu Dhabi 2014!

54/55 Rosberg recebe ordem para abandonar, por demasiados problemas no monolugar, mas o piloto pede para o deixarem cruzar a meta. A Mercedes permite.

53/55 Lewis Hamilton vai inclusive dobrar Nico Rosberg! A visão mais inesperada do fim-de-semana...

51/55 últimas cinco voltas! 1) Hamilton, 2) Massa, 3) Bottas, 4) Ricciardo, 5) Button. Entretanto, Vettel relegou Rosberg para 9º. E verdadeiros problemas agora para o homem da Mercedes, muito lento e a ceder sucessivas posições... Fim da luta para Robserg...!

49/55 Vettel ultrapassa Alonso! Adivinha-se muito complicado o final de corrida para Nico Rosberg, que tem atrás de si Perez, Vettel e Alonso, todos mais rápidos do que o afectado Mercedes.

48/55 E Perez rouba mesmo a posição a Fernando Alonso, com a ajuda do DRS! Ricciardo parou entretanto, e cedeu o último lugar do pódio ao Williams de Bottas.

47/55 Massa vai perseguindo Hamilton e marcando as voltas mais rápidas do dia. A diferença está nos 9 segundos. No final dos lugares pontuáveis, Perez pressiona Alonso, em busca do 9º posto.

45/55 Os Force India estão mais fortes do que os Ferrari! Depois de Hulkenberg passar Alonso, é Perez quem rouba o 11º posto a Räikkönen. Entretanto, KOBAYASHI É EMPURRADO PARA DENTRO DA BOX. ABANDONO PARA O CATERHAM.

44/55 Massa recebe ordem de paragem. Troca para pneus super-macios mas reentra em pista atrás do inglês, que é avisado da troca do brasileiro.

43/55 Hulkenberg ultrapassa Fernando Alonso com o DRS. Entretanto, Hamilton assina a volta mais rápida da prova, com 1:46,166.

42/55 Nico Rosberg continua a ser derrotado pelo seu monolugar... Queixa-se de que o acelerador está completamente desconfigurado. Sai agora largo na curva 1, o alemão...

40/55 À entrada para as últimas 15 voltas, temos na frente: 1) Massa, 2) Hamilton, 3) Ricciardo, 4) Bottas, 5) Perez.

39/55 Começa a desenhar-ser um duplo pódio para a Williams, enquanto Massa lidera e Bottas, que é 4º, está colado ao Red Bull de Ricciardo, que ainda terá de parar para montar os pneus de opção.

38/55 Nico Rosberg já é 8º, a cerca de 52 segundos de Hamilton. O inglês, entretanto, é 2º, a 8 segundos do líder Massa. O alemão tenta saber em que lugar tem de ficar para ser campeão caso Hamilton abandone.

35/55 Rosberg tem ordem para vir à box e arrancar manualmente, para tentar resolver o problema no seu sistema ERS.

34/55 Rosberg continua a perder tempo... Bottas já é 3º!

33/55 Luta entre os dois Ferrari pelo último lugar pontuável. Alonso, em 10º, está a sofrer a pressão forte do finlandês.

32/55 Massa lidera, no momento, e Hamilton reentra atrás de Rosberg, mas sem o ERS o alemão é presa fácil e Hamilton ultrapassa de imediato o seu colega.

32/55 O Williams de Massa vai ganhando muito tempo a Hamilton. A diferença, contudo, ainda está nos 8 segundos, no momento em que Hamilton vem às boxes.

Ao fim de 30 voltas, os primeiros classificados são: 1) Hamilton, 2) Massa, 3) Rosberg, 4) Bottas, 5) Perez.

30/55 Alonso abre o DRS na primeira zona e ultrapassa Jenson Button, que falha ligeiramente o tempo de travagem na curva. Bonita manobra do espanhol da Ferrari, que entra na curva por dentro.

29/55 Motor partido para Maldonado! Deita fumo e depois irrompe em chamas o escape do Lotus. FIM DE PROVA PARA MALDONADO!

28/55 Ricciardo era o único piloto que ainda não tinha parado. Troca agora de pneus, o australiano.

27/55 Massa ultrapassa facilmente Nico Rosberg, que continua a queixar-se. Além da ausência do ERS, o alemão queixa-se de problemas nos travões traseiros.

26/55 Nico Rosberg está a perder muito tempo!! O alemão está já a mais de 11,5 segundos de Hamilton. Felipe Massa, 3º, ganhou entretanto 3 segundos a Rosberg e recebe ordem para pressionar.

26/55 Rosberg tem problemas no seu monolugar! O alemão comunica à equipa que não tem potência suficiente. A Mercedes confirma que o ERS está a falhar...

25/55 Bottas abre o DRS e ganha o 4º lugar a Daniel Ricciardo!

24/55 Nico Rosberg tem um erro à entrada da curva 17! Falha totalmente o tempo de travagem e sai fora, perdendo tempo precioso na perseguição a Hamilton!

22/55 A diferença entre Hamilton e Rosberg continua entre os 2,5 e os 3 segundos. Magnussen muda para pneus super-macios e Vettel troca para macios.

20/55 Ao fim de 20 voltas, os primeiros são: 1) Hamilton, 2) Rosberg, 3) Massa, 4) Ricciardo e 5) Bottas.

17/55 «O plano é simples, Nico.», diz o engenheiro a Rosberg. O plano para o alemão passará por tentar ganhar tempo a Hamilton nas boxes. Para isso, Rosberg terá de tirar mais algum tempo em pista, para manter o inglês "à vista".

17/55 Bandeiras amarelas! Daniil Kvyat despistou-se, saindo de pista por uma escapatória. O RUSSO ABANDONA O GP DE ABU DHABI!

14/55 Felipe Massa, que liderava a prova, faz a sua primeira paragem e sai com macios. É terceiro. A Mercedes avisa Rosberg das movimentações do brasileiro.

13/55 Luta interessantíssima entre Ricciardo e Vergne! O australiano saltou por cima de um corrector para conquistar a 6ª posição, mas o francês acelerou depois, colocou-se lado a lado e retomou o seu lugar à frente de Ricciardo.

12/55 Depois da sua paragem, Rosberg reentra atrás de Hamilton, já a mais de 3 segundos do inglês!

11/55 Hulkenberg (Force India) recebe penalização stop/go por tocar no monolugar de Magnussen na primeira volta e o obrigar a sair dos limites da pista.

10/55 «Box! Box! Box!» Hamilton recebe ordem de paragem e sai das boxes com pneus macios. Tem sido a tendência em todos os monolugares, a troca dos super-macios.

10/55 Os cinco primeiros, de momento, são: 1) Hamilton, 2) Rosberg, 3) Massa,4) Bottas e 5) Hulkenberg.

9/55 Sebastian Vettel luta com Kevin Magnussen pela nona posição. Entretanto, a Mercedes avisa Hamilton e Rosberg que têm de colocar os Williams fora da sua "janela de paragem".

8/55 Rosberg está neste momento a 2 segundos de Hamilton. Ainda não pararam os Mercedes. Os Red Bull vêm em franca recuperação. Ricciardo é 8º, Vettel 10º.

6/55 Alguns pilotos começam a sentir granulação nos pneus. Está concorrida a via das boxes. A temperatura da pista está nos 32ºC. Na volta anterior, Romain Grosjean cumpriu já a sua penalização stop/go.

5/55 Fernando Alonso ultrapassa o colega e vem à box! Troca pneus super-macios por macios. Daniil Kvyat aproveita também para ultrapassar o finlandês, com o DRS.

5/55 Ao fim de 5 voltas, os primeiros cinco são 1) Hamilton, 2) Rosberg, 3) Massa, 4) Button e 5) Räikkönen.

3/55 Kvyat (Toro Roso) e Bottas (Williams) tiveram partidas fracas. O russo perdeu dois lugares, enquanto Bottas se perdeu no pelotão, caindo cinco posições.

3/55 Hamilton estabelece o melhor tempo, no segundo 47, e vai deixando Nico Rosberg a já 1,5s.

1/55 Hamilton arranca de forma brilhante e sobe para P1! Nico Rosberg saiu muito lento e perdeu a liderança logo na partida...! Foi uma primeira volta atribulada, com diversos pilotos em luta lado a lado e alguns monolugares a sair dos limites da pista.

ARRANCA O GP DE ABU DHABI 2014!

13:00 O paddock está a ser desimpedido. Os carros saem para a volta de formação. Quase tudo a postos para o início do GP de Abu Dhabi!

12:54 60 mil espectadores nas bancadas de Yas Marina, no GP com os bilhetes mais caros da temporada. A aposta da FOM parece ganha no exclusivo cenário da ilha de Yas.

12:50 Os pilotos começam a entrar nos seus monolugares!

12:48 Estamos já a menos de 15 minutos da partida. Os pilotos trocam as últimas impressões com os seus engenheiros e aproveitam para relaxar um pouco. O paddock está, como habitualmente, muito preenchiado.

12:46 Soa o hino nacional dos Emirados Árabes Unidos. Está oficialmente aberto o GP de Abu Dhabi.

12:42 Temos novidades importantes no que toca à grelha de partida! Ricciardo e Vettel, que se tinham qualificado em 5º e 6º, respectivamente, foram excluídos da qualificação! As asas dianteiras dos seus monolugares foram considerados ilegais. Em consequência, os homens da Red Bull partirão da via das boxes.

12:40 Na box da Red Bull toda a estrutura técnica da marca austríaca faz a sua despedida ao tetra-campeão Sebastian Vettel. Batem-se palmas e trocam-se cumprimentos antes da partida para a última prova do alemão na equipa. Vettel, recorde-se, correrá pela Ferrari nas próximas três temporadas.

12:37 A Pirelli trouxe para Abu Dhabi os seus pneus macios e super-macios. Brilha o sol no final da tarde de Yas Marina, pelo que os pneus intermédios e full wet ficarão certamente nas boxes das equipas.

12:32 Lewis Hamilton conquistou 10 corridas na presente temporada: Malásia, Bahrein, China, Espanha, Reino Unido, Itália, Singapura, Japão, Rússia e EUA. Rosberg saiu vitorioso por cinco ocasiões: Austrália, Mónaco, Áustria, Alemanha e Brasil.

12:30 Estamos a 30 minutos do arranque da última prova de 2014! Lewis Hamilton e Nico Rosberg discutem o título mundial! O alemão sai da pole, com o britânico a assumir a P2.

12:00 O relógio marca precisamente uma hora até à partida, pelo que faremos agora uma pequena pausa antes de regressarmos para acompanhar, do início ao fim, em directo , o GP de Abu Dhabi, última prova do calendário 2014 de F1.

11:50 Yas Marina terá hoje o seu ansiado "grand finale", como palco da decisão do título, algo que lhe vinha escapando nas últimas temporadas com o domínio singular de Sebastian Vettel.

11:45 A pouco mais de uma hora até vermos os sinais verdes acender, recordemos a grelha de partida para a derradeira prova da temporada:

1 Rosberg Mercedes 2 Hamilton Mercedes 3 Bottas Williams 4 Massa Williams 5 Ricciardo Red Bull 6 Vettel Red Bull 7 Kvyat Toro Rosso 8 Button McLaren 9 Räikkönen Ferrari 10 Alonso Ferrari 11 Magnussen McLaren 12 Vergne Toro Rosso 13 Perez Force India 14 Hulkenberg Force India 15 Sutil Sauber 16 Gutierrez Sauber 17 Maldonado Lotus 18 Kobayashi Caterham 19 Stevens Caterham 20 Grosjean* Lotus

*Romain Grosjean qualificou-se em 16º, mas cumpre penalização de 20 lugares por trocas de unidade motriz. Um vez que Abu Dhabi é o último GP da temporada, o francês da Lotus terá ainda de cumprir um stop/go durante a prova, para compensar pelos lugares que não pode cair.

11:40 A corrida de hoje contará com 20 monolugares, depois dos GPs dos EUA e Brasil terem tido a presença de apenas 18. Quem está de regresso é a Caterham, com Kobayashi e o estreante Will Stevens. A Marussia, que chegara a anunciar que voaria para Abu Dhabi, acabou por desistir do intento no último momento.

11:35 Em Abu Dhabi, os únicos que já conheceram a vitória foram Vettel (2009, 2010 e 2013), Hamilton (2011) e Räikkönen (2013). Na presente temporada, porém, Hamilton será, deste grupo, o único com possibilidade aparente de repetir o feito. Vettel ainda não conseguiu qualquer vitória na temporada, e os Ferrari parecem não ter carro suficiente para alcançar o pódio. Sintoma disso é o 9º lugar do finlandês na Qualificação de ontem, seguido de Alonso, no pior posto de partida para o espanhol em 2014.

11:30 O GP de hoje ficará também marcado por diversas despedidas sonantes: Sebastian Vettel trocará a Red Bull pela Ferrari em 2015, enquanto que Fernando Alonso deixa a escuderia italiana provavelmente para a McLaren, de onde se pensa que Jenson Button poderá estar de saída, talvez mesmo para abandonar a F1.

11:25 Nas contas para o título, e com Rosberg a partir na frente, estes são alguns dos cenários possíveis:

Se Rosberg fizer: Hamilton precisa de ser: 1º 2º 2º 5º 3º 6º 4º 8º 5º 9º 6º (Hamilton torna-se automaticamente campeão)

11:20 Depois de 15 vitórias e 10 dobradinhas na temporada, a Mercedes, que já festejou o título de construtor e que sabe que terá o piloto campeão de 2014, só não sabe qual dos seus homens festejará o título.

11:18 Depois da primeira linha, conquistada pela Mercedes, a segunda será da Williams (Bottas é 3º e Massa 4º) e a terceira da Red Bull, com o 5º posto de Ricciardo e o 6º de Vettel.

11:17 Lewis Hamilton tem uma vantagem de 17 pontos sobre o colega alemão, mas Rosberg conquistou ontem a pole position e será hoje o primeiro a largar da grelha. O alemão conseguiu o melhor tempo da Q3, com 1:40,480.

11:15 Este ano, o GP de Abu Dhabi tem a novidade de atribuir pontos a duplicar, decisão controversa que veio baralhar as contas do campeonato de 2014, totalmente dominado pelos Mercedes de Rosberg e Hamilton.

11:12 No calendário desde 2009, quando foi inaugurado, o circuito dos Emirados Árabes Unidos tem a particularidade de se iniciar durante o dia mas terminar já de noite, com a iluminação artifical a brilhar sobre a pista.

11:07 Apesar de incluir duas longas rectas onde se encontram, aliás, as duas zonas DRS do traçado, Yas Marina é considerado um "stop/start", pelo perfil lento de muitas das suas curvas, o que obriga os pilotos a grandes mudanças de velocidade. (imagem: formula1.com)

11:04 Com 5.554km de extensão, o circuito que custou 890 milhões de euros contempla 21 curvas e é, assim, um dos mais longos do campeonato. Os pilotos terão de completar 55 voltas até a bandeira axadrezada ser mostrada.

11:00 Bom domingo a todos e obrigado por se juntarem a nós para mais um directo da Fórmula 1! Hoje é a vez de Abu Dhabi, a 19ª e derradeira prova do campeonato mundial da modalidade, disputada no lindíssimo traçado de Yas Marina.