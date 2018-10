Benfica segue em frente contra Moreirense sem ritmo

Os instantes iniciais deixaram a partida praticamente resolvida, Jonas bisou aos 3 e 7 minutos colocando o Benfica numa posição favorável em que só era necessário controlar o jogo.

Os dois golos de Jonas surgem de jogadas bem desenhadas da equipa encarnada e o Moreirense acabou por ficar a assistir. O jogador brasileiro revela-se fundamental em jogos da Taça de Portugal, após ter marcado por três vezes frente ao Sporting da Covilhã, volta a bisar na Luz e a deixar promessas para o futuro. No final da partida o herói dos minutos iniciais afirmou não ter uma meta, «quantos mais golos marcar, melhor. Assim ajudo a equipa. Vou pensar jogo a jogo e tentar, não só eu mas todos os avançados, ajudar a equipa com golos», afirmou o brasileiro..

O Benfica entrou com um ritmo bastante alto acabando por não dar hipóteses a um Moreirense que nunca venceu na Luz. A apatia mostrada pelos jogadores de Moreira de Cónegos complicou as contas, deixou o Benfica tomar conta do jogo e manter-se embalado para a vitória.

Se Jonas abriu o marcador e o aumentou para o 2-0, Salvio voltou a ser um dos melhores jogadores em campo. O jogador argentino está em três dos golos do Benfica, logo aos 3' faz uma arrancada pela direita e serve Jonas que acabar por marcar. Após os eufóricos instantes iniciais, Salvio marca pela primeira vez na partida aos 22', recebe uma bola cortada pela defesa e não perdoa, aumentando o marcador para 3-0.

Jorge Jesus mostrou-se muito satisfeito com os instantes iniciais dos encarnados ao afirmar no rescaldo: «não sei se foram os melhores 25 minutos da época, sei que foram de muita qualidade até ao 3x0. O Benfica entrou com muita dinâmica, muita qualidade e muita criatividade técnica e colectiva.»

Aos 26' o Moreirense marca com um cabeceamento de Cardozo que surge de um livre bem colocado para a grande área, executado por João Pedro. Apesar do golo a equipa não conseguiu impor um ritmo seu na partida. Salvio volta a aparecer para bisar aos 57' aos desviar-se dos defesas do Moreirense dentro de área e ao enganar o guarda-redes.

Salvio acabou por sair a seguir ao golo, para aplausos dos adeptos da Luz pela partida sem erros do argentino. O Benfica conseguiu vencer a partida e ainda poupar alguns jogadores para a Champions por não terem jogado os 90', o Moreirense fica assim afastado da Taça de Portugal na presente edição.

O treinador do Benfica relembrou que este «jogo serviu para lançar alguns jogadores com menos ritmo, como o Ola John, o Cristante, o Benito...Alguns tiveram algumas dificuldades físicas, mas é normal" e colocou os olhos na próxima partida, "estamos na Champions. Sabemos o valor que temos, vamos disputar o jogo com o Zenit e estamos preparados para isso».

O Benfica defronta o Zenit na próxima quarta-feira e mantém-se na Taça de Portugal com este triunfo confortável sobre o Moreirense.