Manchester United vence Arsenal

O Manchester United de Van Gaal conseguiu a primeira vitória fora de casa ao bater o Arsenal por 2-1. Por sinal, a equipa treinador por Arsène Wenger sofreu a primeira derrota em casa. Num jogo dominado na maioria pelos gunners, De Gea foi o maior obstáculo.

A primeira parte, tal como em todo o jogo, foi dominada pelo Arsenal. A equipa londrina dispôs de várias oportunidades para marcar mas De Gea foi enorme. À passagem da meia-hora, os Red Devils conseguiram equilibrar o encontro mas sem nunca incomodar verdadeiramente a baliza de Szczesny. As equipas foram para o intervalo com um empate a zero.

No 2º tempo, aos 56' Gibbs faz auto-golo contra a corrente do jogo. Jogada de Young na esquerda que faz cruzamento, Szczesny alivia para a entrada da área onde aparece Valencia que remata acabando a bola por desviar no defesa inglês. Na sequência do lance, o guarda-redes polaco lesiona-se e Wenger é obrigado a efetuar a segunda substituição por lesão já depois de Wilshere aos 55'. Momento complicado o que o Arsenal vivia neste momento. Mesmo assim, a equipa não se deixou abater e tentou reagir no golo.

Contudo, o golo acabaria por ser do Manchester United. Numa perda de bola no ataque do Arsenal, Fellaini lança Di Maria para o contra-ataque. O argentino isola Rooney que só teve de picar sobre Matínez. O avançado inglês é mesmo a besta negra do Arsenal. Nunca nenhum jogador marcou tantos golos contra os gunners. Já com o jogo resolvido, ainda houve tempo para mais um golo e que golo. Giroud remata de fora de área com o pé esquerdo, a bola vai ao angulo e ainda bate em De Gea mas o espanhol não consegue evitar o golo.

Jogo terminado, os pupilos de Arsène Wenger bem se podem dar por descontentes que dominaram praticamente todo o jogo.