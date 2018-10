Oriental derruba Vitória de Setúbal

Ontem fez-se Taça: o Oriental recebeu o Vitória de Setúbal e, graças a um auto-golo de François, garantiu a passagem à fase seguinte da competição, surpreendendo o primodivisionário Vitória Futebol Clube, orientado por Domingos Paciência. A equipa de Marvila, que milita na Segunda Liga, debateu-se com brio e acabou por conservar o triunfo caseiro de 1-0, obtido aos 47 minutos.

Depois de uma derrota pesada frente ao Boavista, para a Taça da Liga, a equipa treinada por João Barbosa deu uma resposta contundente e afirmativa, batendo uma equipa histórica do primeiro escalão e mostrando competência para permanecer na sempre tão apetecida Taça de Portugal.

«É evidente que estamos surpreendidos. A responsabilidade deste jogo seria sempre nossa. Foi um jogo ingrato, no qual não fomos eficazes. Acabámos por não conseguir situações para ganhar o jogo, e depois sofremos um autogolo. O Oriental privilegia a competitividade, e nós não fomos competentes a ponto de finalizar», declarou o técnico dos sadinos, visivelmente agastado com a derrota.

Das 18 equipas que compõem a Primeira Liga, 10 ainda resistem no percurso da Taça, tendo os dois Vitórias sido eliminados nesta ronda da competição. À tangente, o Gil Vicente, formação do primeiro escalão, manteve-se na prova, depois de uma exibição salvadora do «keeper» Adriano.

Resultados da quarta eliminatória da Taça de Portugal

Sexta-feira

Sp. Espinho-Sporting (I), 0-5

Sábado

Atlético (II)- Marítimo (I), 0-2

Famalicão (CNS)-Fafe (CNS), 4-0

Rio Ave (I)-Oliveirense (II), 2-0

Trofense (II)-Belenenses (I), 0-5

Benfica (I)-Moreirense (I), 4-1

Domingo

Vieira (CNS)-Freamunde (II), 0-1

Vizela (CNS)-Operário (CNS), 1-1 (4-2 g.p.)

Santa Maria (CNS)-Santa Eulália (CNS), 2-1

Nacional (I)-Ribeirão (CNS), 2-0

Feirense (II)-Desportivo de Chaves (II), 0-2

Paços de Ferreira (I)-Riachense (CNS), 9-0

Penafiel (I)-Desportivo Aves (II), 1-0

Gil Vicente (I)-Varzim (CNS), 1-1 (3-1 g.p.)

Oriental (II)-V. Setúbal (I), 1-0

V. Guimarães (I)-Sp. Braga (I), 1-2