Messi faz História: hat-trick contra Sevilha torna-o goleador-mor da La Liga

No passado Sábado, o duelo entre o Barcelona e o Sevilha foi categoricamente vencido pela formação catalã (goleada de 5-1 no Camp Nou) mas o momento alto da noite residiu no feito histórico completado pelo astro argentino Leo Messi: com o «hat-trick» assinado na partida, Messi tornou-se o melhor marcador de sempre da História da liga espanhola.

Ao fim de 289 jogos disputados, Messi atingiu os 253 golos na prova nacional, ultrapassando a fasquia de 251 tentos do mítico avançado Telmo Zarra, que brilhou no Athletic nas décadas de 40 e 50 - o espanhol precisou de 278 jogos para definir a marca de 251 golos, que apenas caiu no passado Sábado, na goleada do Barcelona ao Sevilha.