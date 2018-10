Sporting x Maribor: Sonha quem pontuar

É no papel de favorita que a equipa de Marco Silva parte para a recepção ao Maribor, com confiança reforçada na disponibilidade do plantel, no qual Heldon é a única baixa confirmada. Ainda assim, o treinador leonino aconselha cautela, porque «o adversário é perigoso», relembrando que os eslovenos só perderam um dos dez encontros na UEFA (frente ao Chelsea de José Mourinho). Recorde-se que na visita a casa do Maribor, o Sporting saiu com um ponto, em resultado do empate a uma bola.

«O Sporting é um grande clube e é o favorito», reforçou o técnico Ante Simundza, que admite esperar muita pressão portuguesa, aliada ao factor casa: «Os primeiros 20 minutos vão ser decisivos ante um adversário que é ambicioso e que nos vai pressionar muito desde o início». Ainda assim, confessa que almejar os oitavos de final da prova ainda é uma realidade na sua comitiva. Para tal, e como o adversário Sporting, o Maribor precisa de pontuar, antes do último jogo frente ao Shalke 04 (os leões visitam o Chelsea no sexto jogo do grupo). Os eslovenos seguem com 3 pontos, menos um que a equipa de Alvalade.

Plantel disponível

O lote de jogadores convocados para o encontro faz ressaltar a boa condição física que se vive no seio sportinguista. Paulo Oliveira surge recuperado da lesão em que se detinha, acreditando que continuar na disputa da Liga dos Campeões é objectivo dos seus. «Temos consciência que é um jogo importante, que em caso de vitória garante já a Liga Europa, mas sabemos que esse não é o principal ou o maior objectivo», apontou o central.

Outros regressos que se registam, após o último jogo da Taça de Portugal frente ao Sp.Espinho, são os de Slimani e Carrillo. E embora não convocados, treinaram, esta semana, Podence, atleta da equipa B que continua a com o plantel principal após boas indicações, bem como o guarda-redes de 17 anos, José Marinheiro.

Clã Zahovic em Alvalade

No primeiro encontro entre as duas equipas, na Eslovénia, o Sporting foi surpreendido com um golo de Luka Zahovic, atleta nascido em Portugal, e filho de Zlatan Zahovic, velho conhecedor do campeonato português. Agora como Director Desportivo do Maribor, desloca-se a Alvalade com a promessa de que a sua equipa "vai defrontar o Sporting sem qualquer pressão".

A partida tem início marcado às 19:45 e será ajuizada pelo escocês Craig Thomson, árbitro estreante em jogo do Sporting.

Onzes prováveis