Sporting x Maribor na Liga dos Campeões

22:25. Vitória do Sporting, por 3-1, segunda na Liga dos Campeões: o Sporting salta para segundo lugar do grupo e acalenta esperanças em qualificar-se para os oitavos-de-final da prova. Nani foi o herói da partida, marcando um grande golo e assistindo os colegas. O Maribor, claramente inferior e débil, continua sem vitórias na Champions.

APITO FINAL

90+4'. Grande jogada de William, passa e desmarca, volta a receber a bola em zona de golo, remata...mas Handanovic faz uma defesa espetacular!

89'. Montero volta a falhar golo, tinha espaço e tempo para marcar.

88'. Ibraimi ainda não acertou um livre ou cruzamento desde que entrou em campo: exibição fraquíssima.

86'. Contra-ataque do Sporting, remate de Montero mas sem a direcção correcta, bola para fora.

85'. Nani remata mas a bola passa a centímetros do poste.

83'. Montero finta, olha e vê Nani a surgir ao segundo poste: cruza para o português mas o cabeceamento deste sai ao lado.

81'. Nani desecanta um passe mortal para Montero, este não chega à bola, mas esta sobra para Carrillo, vai fuzilar...Handanovic defende, recarga...que falhanço gigantesco de Carrillo, bola para fora!

77'. Substituição na formação do Maribor: Entra Mendy e sai Zahovic.

76'. Jogada excelente de Nani, fura em velocidade pelo miolo, assiste de forma primorosa João Mário, este finta um oponente e remata...Handanovic defende para canto!

75'. Substituição na formação do Sporting: Entra Montero e sai Slimani.

70'. Substituição na formação do Maribor: Entra Bohar e sai Sallalich.

68'. Centro perfeito de Nani, cabeceamento de Slimani para golo certo...Handanovic defende por instinto, que categoria de defesa!

67'. Substituição na formação do Sporting: Entra Carrillo e sai Mané.

65'. Goooooloooo do Sporting!!! Os leões a capitalizarem com a desgraça do Maribor, Slimani rematou de primeira e marcou o 3-1 depois do amortecimento de Nani!!!

65'. Falha incrível do meio-campo do Maribor...a bola fica na posse de João Mário, cruza para Nani marcar, mas este amortece a bola...

63'. 32 mil espectadores presentes em Alvalade.

61'. Cartão amarelo para Arghus e Cédric, por se envolverem em confrontos: decisão salomónica do juiz.

58'. Entrada falhada do Sporting na segunda parte: apatia leonina e crescendo esloveno.

56'. Remate de Filipovic, sem perigo nenhum, má decisão da formação forasteira, poderia ter tentado cruzar a bola para a área.

52'. William perdeu a bola em zona proibida mas Cédric estendeu-se e desarmou o avançado esloveno, bom corte do lateral, boa dobra.

50'. Nani saiu para ser assistido.

49'. Entrada insana de Stojanovic, Nani fica derrubado, queixoso. Falta grave que deveria valer vermelho. O lateral recebe apenas amarelo.

47'. Segundo canto na segunda parte para os eslovenos. Dois cantos pessimamente mal marcados por Ibraimi.

46'. Sai o Sporting com a bola nesta segunda parte.

46'. Substituição na formação do Maribor: Entra Ibraimi e sai Vrsic.

SEGUNDO TEMPO

21:26. Começam os jogadores a subirem ao relvado, à medida que as luzes começam a acender. Ambas as equipas fazem alongamentos e corrida, para prevenir lesões.

21:14. A paragem prolonga-se, as equipas permanecem dentro dos balneários, nenhuma novidade ainda sobre o problema de iluminação.

20:57. As condições de iluminação ainda não permitem o reatamento da partida, grande atraso aqui em Alvalade, quase 15 minutos de atraso na partida.

20:50. A segunda parte está atrasada devido a uma falha na iluminação do Estádio Alvalade XXI.

20:37. Boa primeira parte, com golos e emoção: o Sporting entrou com força e determinação, marcando dois golos e dominando totalmente a partida. Mané e Nani mostraram garras afiadas e criaram vários lances de perigo. O primeiro marcou a passe de Jefferson e o segundo, a passe de Mané, marcou um golo de belo efeito, beneficiando da fraqueza defensiva e desorientação total do Maribor. O 2-1 surgiu de um auto-golo de Jefferson.

45+1'. Fim da primeira, parte, tudo em aberto em Alvalade, 2-1 a favor do Sporting.

45'. Cruzamento de Stojanovic, Patrício nas alturas a segurar com calma.

42'. Goooolooooooo do Maribor!!! Lance de rapidez extrema, flanco esquerdo accionado com Mejac, cruzamento para a pequena área e auto-golo incrível de Jefferson!!! Que erro do lateral!!!

41'. Cartão amarelo para Tavares, que agarrou ostensivamente William Carvalho.

35'. Goooooloooooo do Sporting!!! Grande diagonal de Mané, furou a defesa, colocou a bola na quina da área, Nani recebeu, fintou, dois, três, rematou e na recarga marcou!!!

31'. O Chelsea, no outro jogo do grupo, vai vencendo o Schalke 04 por duas bolas a zero. Resultado positivo para as contas do Sporting.

29'. Cartão amarelo para Mertelj por falta sobre Mané, impedindo o jogador de investir sobre a defesa eslovena.

28'. Tremenda falta de rigor das marcações eslovenas, facilidade para o Sporting jogar entre as linhas do oponente.

22'. Falta de Slimani sobre o guarda-redes esloveno, o argelino esmurrou inadvertidamente Handanovic.

20'. Primeiro remate do Maribor, a 40 metros, de Vrsic: Patrício deitou-se no relvado e encaixou com facilidade.

19'. Cédric ganha a bola na zona de tiro, remate parte em zona central, Handanovic defende com uma estirada de qualidade! Canto para o Sporting.

17'. Muita incapacidade do Maribor em trocar a bola com coerência e segurança. Boa pressão do Sporting, cortando as vazas aos forasteiros.

15'. Nani foge pela esquerda, ganha posição sobre Stojanovic, centra de modo rasteiro mas Adrien falha o remate, bola para fora.

12'. Boa entrada do Sporting, mostrando-se eficaz e adiantando-se no marcador na primeira ocasião de golo criada.

10. Gooooolooooo do Sporting!!! Muito fácil, cruzamento rasteiro de Jefferson, a bola passa pela adormecida defensiva eslovena e Mané tocou para golo, bastou encostar!!!

8'. Sporting tenta pressionar fortemente a saída de bola do Maribor, tentando condicionar o jogo esloveno.

7'. Ambiente festivo e vibrante em Alvalade.

5'. Livre marcado por Nani, a bola sai direitinha para as mãos do guarda-redes Handanovic.

2'. Boa fuga de Nani, passe para a meia direita e centro de Mané...mas a bola saiu para fora, má decisão do extremo.

1'. Sai o Maribor a jogar, começa a partida em Alvalade.

APITO INICIAL

19:42. Houve-se agora o hino da Liga dos Campeões no Estádio Alvalade XXI.

19:10. Onze inicial do Maribor: Handanovic, Stojanovic, Arghus, Mejac, Vrsic, Rajcevic, Mertelj, Filipovic, Sallalich, Tavares, Zahovic

19:05. Onze inicial do Sporting: Rui Patrício, Cédric, Paulo Oliveira, Maurício, Jefferson, William Carvalho, João Mário, Adrien Silva, Mané, Slimani, Nani

18:00. O NK Maribor não pode perder caso queira aspirar a continuar nas competições europeias. O Sporting, caso vença, garante imediatamente a presença na Liga Europa.

16:30. Nani é a grande estrela do Sporting 2014/2015, sendo o melhor marcador da equipa esta temporada, com 6 golos. O jogador, emprestado pelo Manchester United, tem estado no centro da polémica devido às pretensas más relações com o presidente Bruno de Carvalho e a possibilidade de regressar em Janeiro ao clube dono do seu passe.

16:05. «O Sporting é favorito, trata-se de um grande e magnífico clube. Esperamos enorme pressão deles. Jogam em casa e, por isso, a pressão ainda será maior. Quero que a minha equipa seja agressiva e competitiva», declarou o treinador Ante Simundza, dando favoritismo aos leões e reconhecendo a pressão inicial que o Sporting colocará no jogo.

15:55. «À imagem do que foi o jogo com o Schalke, este será também importantíssimo e só a vitória interessa se queremos passar esta fase. Sabemos que o triunfo garante a UEFA Europa League, mas não estamos focados nesse objectivo, estamos focados em passar e temos de vencer», realçou Marco Silva, na antevisão do duelo de hoje, relembrando que a ambição não se fica pela Liga Europa.

15:45. Onzes prováveis para a partida Sporting x Maribor:

15:35. O Sporting tenta, esta temporada, voltar a passar a fase de grupos da Liga dos Campeões, algo que não se sucede desta a temporada 2008/2009, altura em que Paulo Bento comandava os destinos técnicos do clube. Nessa época, o Sporting qualificou-se para os oitavos-de-final num grupo com Barcelona, Shakhtar Donetsk e Basileia. Viria a perder para o Bayern, com duas goleadas de 0-5 e 7-1.

15:25. O Sporting tem demonstrado eficácia goleadora acima da média: nas últimas 11 partidas o clube de Alvalade marcou três ou mais golos em nada mais nada menos que sete partidas. De registar as goleadas impostas ao Gil Vicente (0-4), Penafiel (0-4), o 1-3 sobre o FC Porto para a Taça de Portugal, a derrota em Gelsenkirchen (4-3), o 4-2 sobre Marítimo e Schalke 04. Na última partida, para a Taça, o Sporting bateu o Espinho por 0-5.

15:15. Nos últimos 18 jogos em casa que o Sporting disputou no âmbito das competições europeias, apenas perdeu por uma ocasião. A derrota aconteceu na presente edição da Liga dos Campeões, na derrota caseira por 0-1 frente ao Chelsea de José Mourinho. O Maribor ainda não venceu na prova e é uma das sete equipas a procurar o primeiro triunfo nesta edição da UEFA Champions League.

14:55. O Maribor tem menos um ponto que o Sporting, e, se perder hoje em Alvalade, hipoteca definitivamente as hipóteses de continuar nas competições europeias. A formação eslovena obteve três empates nas quatro partidas, procurando ainda a primeira vitória na prova. Registou três empates 1-1 e uma derrota, goleada de 6-0 imposta pelo Chelsea, em Londres.

14:40. Na quarta partida, o Sporting obteve a sua primeira vitória, num jogo decisivo que obrigava à conquista dos três pontos: o resultado de 4-2 premiou o poderio dos Leões, que marcaram a diferença com golos de Sarr, Jefferson, Nani e Slimani. O extremo português é o melhor marcador do Sporting na prova, contando já três golos. O saldo de golos do Sporting é de 8 golos marcados e 8 golos sofridos.

14:25. A terceira partida foi envolta em polémica: o Sporting deslocou-se ao reduto do Schalke 04 e apesar da boa resposta dada à vantagem dos alemães, acabou por perder a partida por 4-3, na sequência de uma decisão errada da equipa de arbitragem, que sinalizou uma grande penalidade por suposta mão na bola de Jonathan Silva - Choupo-Moting marcou a penalidade máxima e aplicou a segunda derrota dos Leões na prova.

14:15. Na segunda jornada seguiu-se a primeira derrota do Sporting na Liga dos Campeões, em Alvalade, frente ao Chelsea. Apesar da excelente exibição de Rui Patricio, que parou as investidas de Óscar, Diego Costa, Schurrle e Hazard, os londrinos acabaram por vencer a partida com um golo marcado por Nemanja Matic, a passe de Cesc Fabregas. No fim, José Mourinho fez questão de cumprimentar Patrício e elogiá-lo pela exibição.

14:00. O Sporting realizou quatro partidas na Liga dos Campeões, tendo vencido uma, empatado outra e perdido duas. Na jornada inaugural, o Sporting esteve a vencer o Maribor mas deixou voar os três pontos devido ao golo do jovem Zahovic, na sequência de um erro de palmatória dos dois centrais titulares na partida: Naby Sarr e Maurício. Nani marcou o primeiro na «Champions» 2014/2015 mas o jogo terminou empatado.

13:45. A classificação do grupo G obriga a Sporting a ganhar hoje frente ao Maribor para poder continuar a sonhar com a passagem aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões - o Sporting possui 4 pontos e está na terceira colocação, atrás de Chelsea (oito pontos) e de Schalke 04 (cinco pontos). Em caso de vitória, o Sporting garante automaticamente a presença na Liga Europa.

13:30. Seja bem-vindo ao directo da partida Sporting x Maribor, da quinta jornada da Liga dos Campeões, jogo a contar para o Grupo G. Siga connosco a transmissão do directo, minuto a minuto, em Vavel Portugal, grátis .