BATE Borisov x Porto : Uma questão de orgulho

7 pontos separam o líder do grupo H do terceiro lugar. O FC Porto chega à 5ª jornada da fase de Grupos da Liga dos Campeões mais descansado que os bielorrussos. Com a passagem já garantida, a vitória desta noite torna-se apenas uma questão de orgulho para a equipa de Lopetegui, já para o Bate Borisov as coisas são mais complicadas, se não pontuar esta noite, o adeus pode passar a ser uma certeza.

Gato escaldado....

Na primeira jornada da fase de grupos, o Bate Borisov chegou ao Dragão pronto para mostrar serviço, mas a verdade é que acabou goleado. 6-0 com 3 golos de Brahimi encheram o Estádio de Dragão de orgulho e mostraram que os azuis e brancos estavam prontos para a batalha. Um resultado pesado para uma equipa que evidenciou qualidade, mas que ainda assim não foi capaz de lidar com Herrera, Quaresma e Companhia.

Hoje, a história repete-se. Fora de portas e do conforto de jogar em casa, o FC Porto chega a Bielorrúsia com 10 pontos, 12 golos marcados, apenas 3 sofridos, 3 vitórias e um empate. Já o Bate Borisov tem as contas mais complicadas. Estando no terceiro lugar do Grupo I a equipa treinada por Aleksandr Yermakovic conta apenas com 3 pontos, uma vitória e 3 derrotas no grupo.

Uma questão de orgulho, para ambos os lados: O FC Porto quer acabar a fase de grupos no primeiro lugar e o Bate Borisov quer mostrar que a jogar em casa, são mesmo os favoritos, aproveitando para mostrar aos adeptos que todos os erros da goleada já foram ultrapassados.

Ricardo e Tello de regresso para um Porto a 100%

Cristian Tello está recuperado da lesão que o afastou do jogo com o Estoril e foi uma das novidades na convocatória de Julen Lopetegui. Também na lista dos 20 jogadores levados para a Bielorrúsua o destaque vai para a presença de três guarda redes: Ricardo Nunes juntou-se a Fabiano e Andrés Fernandez. Quanto a todos os outros, a lista completa não foge a tudo aquilo a que nos habituou Lopetegui:

Guarda-redes: Fabiano, Ricardo e Andrés Fernández;

Defesas: Danilo, Martins Indi, Maicon, Marcano e Alex Sandro;

Médios: Casemiro, Evandro, Herrera, Quintero, Oliver e Rúben Neves;

Avançados: Quaresma, Brahimi, Jackson, Tello, Adrián López e Aboubakar.

A lista de convocados da equipa da Bielorrúsia ainda não foi divulgada. Apesar de tudo isso, Aleksandr Yermakovic não poderá contar com o lesionado Filipenko e com o castigado Khagush.

Onzes prováveis

