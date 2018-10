BATE x Porto na Liga dos Campeões

É tudo por agora, agradecemos a preferência e pode continuar a seguir os nossos acompanhamentos, notícias, crónicas ou análises aqui, na sua VAVEL. Votos de uma boa semana..

Depois de uma primeira parte muito pobre de futebol, coube à melhor equipa em campo puxar dos galões e, sem deslumbrar, arrecadar mais uma vitória nesta campanha europeia, que tem a confirmação de um FC Porto líder no Grupo H. O "gelo" bielorusso foi quebrado através de uma "bomba" de Herrera, à passagem do minuto 55, candidato por ventura a Melho golo da jornada. Depois, o suspeito do costume: Jackson aos 65m e após assistência de Herrera, atira muito colocado para o 0-2 colocando o ponto final na questão. Ainda espaço para Herrera brilhar mais um pouco (claramente o melhor em campo) com um excelente passe a rasgar toda a defesa do BATE para Tello fazer o 0-3 final.

Fim da partida!! FC Porto conquista o Grupo H da Liga dos Campeões após vencer estar tarde os bielorrusos do BATE por 0-3.

91' Ouvem-se "olés" por parte dos adeptos portugueses presentes na Bielorrússia.

90' Lopetegui esgota as alterações retirando Jackson de campo para a entrada de Quintero.

90' Vão jogar-se mais quatro minutos no Borisov Arena.

Grande passe de Herrera, que esteve nos três golos dos azuis e brancos, a isolar Tello que não perdoa na cara de Chernik.

89' GOLOOOOOOOOOO FC PORTO!!

88' Danilo a aparecer em posição frontal mas atira muito por cima.

87' Novamente a defensiva do BATE a aliviar.

87' Canto para os portistas.

85' Quase o terceiro para o FC Porto. Excelente cruzamento de Tello que Herrera não chega por muito pouco.

83' Lopetegui mexe pela segunda vez na sua equipa retirando Brahimi de campo para a entrada de Adrián López.

81' Jogo parado para assistência a Casemiro.

80' Canto para a equipa portuguesa mas sem perigo.

78' Bela chance de contra-ataque para os bielorrussos mas mau passe permite corte de Martins Indi.

75' Tentativa de muito longe por parte de Olekhnovich mas muito longe do alvo.

75' Nova alteração nos bielorrussos: Sai Rodionov e entra Signevich.

71' Substituição no BATE: Sai Mladenovic e entra Aleksievich.

71' Substituição no FC Porto: Sai Quaresma e entra Tello.

70' A equipa de Lopetegui controla neste momento, a seu belo prazer, a posse de bola.

68' Falta dura e completamente desnecessária por parte de Alex Sandro, que apenas ouviu uma reprimenda por parte do árbitro.

66' Primeira alteração da partida e para o BATE: Sai Karnitski e entra Baga.

Quem mais? Jackson Martínez, após bela jogada do ataque portista e com Herrera a assistr, atira colocado e põe os azuis e brancos na frente por dois golos.

65' GOLOOOOOOOOOO FC PORTO!!

61' Cartão amarelo para Yablonski por protestos.

58' FC Porto novamente a aparecer com muitos homens perto da área bielorrussa com Danilo a atirar de pé esquerdo para as mãos de Chernik.

Mas que grande, grande golo de Herrera. Do bico da área o mexicano, após passe de Casemiro, atiro fortíssimo e muito colocado, sem chances para Chernik.

56' GOLOOOOOOOOOO FC PORTO!!

52' Boa troca de bola no ataque portista mas novamente Quaresma pega mal no esférico e o cruzamento sai directamente para a bancada.

48' Falta de Karnitski sobre Casemiro, amarelo ficou por mostrar ao jogador bielorrusso.

46' Já se joga a segunda parte!

Fim de uma primeira parte com pouco para contar. Um FC Porto que entrou retraído no terreno de jogo, claramente sentindo o muito frio presente na cidade de Borisov. Os homens da casa, empolgados pelo seu público tentaram assumir o controlo do jogo mas sem qualquer efeito. Uns primeiros 45 minutos jogados a um ritmo muito lento onde os guarda-redes foram quase sempre espectadores. Veremos o que nos traz o segundo tempo..

Intervalo no Borisov Arena!

45' Mais um cartão amarelo para os da casa, desta feita para Olekhnovich numa falta sobre Jackson Martínez.

42' Livre bem cobrado por Brahimi, ainda assim dá a ideia que Chernik tinha o lance controlado.

41' Falta de Gayduchik sobre Quaresma com direito a cartão amarelo para o jogador da casa.

40' Karnitski tenta alvejar a baliza portista mas a bola sofre um desvio e pára nas mãos do guardião brasileiro.

38' Tentava o BATE chegar com perigo à baliza de Fabiano mas o remate de Yablonski sai torto.

36' Fora-de-jogo tirado à equipa de Borisov.

35' Belo movimento de Jackson à entrada da área mas o remate sai completamente desenquadrado.

33' A equipa azul e branca já subiu no terreno, ronda a área contrária mas ainda não criou qualquer lance de perigo.

29' Karnitski atira sem qualquer perigo.

28' Livre direto para a equipa da casa.

27' Finalmente um bom entendimento no ataque portista mas sem consequência, com a defesa bielorussa a aliviar o cruzamento de Quaresma.

25' Quaresma passa bem pelo adversário mas faz cruzamento completamente disparatado.

21' Lopetegui está insatisfeito com a exibição da sua equipa numa altura em que é assinalado fora-de-jogo ao ataque do BATE.

16' FC Porto com muitas dificuldades neste início de partida. Os jogadores parecem afectados pelo muito frio que se faz sentir e raramente chegam perto da área do adversário.

11' Livre estudado mas sem perigo para a defesa portista que afasta o perigo sem problemas.

10' Cartão amarelo para Marcano.

10' Livre lateral perigoso a pertencer aos da casa após falta de Marcano sobre Rodionov.

8' Fora-de-jogo tirado a Ricardo Quaresma.

6' Está um grande ambiente no Borisov Arena. Muita expectativa por parte dos bielorrussos nesta partida da Champions League.

3' Primeiro remate da partida a pertencer ao BATE Borisov. Karnitskiy atira para defesa fácil de Fabiano.

1' Já rola a bola!! Seguem os da casa com o esférico.

16:57. Os jogadores de BATE e FC Porto posicionam-se no campo para ser dado o apito inicial, depois de escutado o hino da Liga Milionária.

16:52. As equipas aquecem no gélido relvado do Borisov Arena, estando neste momento uma temperatura a rondar os 6 graus negativos.

16:45. Será mais uma jornada na montra da Liga dos Campeões para os azuis e brancos, numa altura em que cresce a lista de interessados em alguns jogadores portistas: Jackson Martínez, Quintero e até os recém-chegados Martins Indi e Brahimi estão a ser seguidos pelos maiores clubes europeus.

BATE Borisov x Porto

16:30. O juíz da partida será o romeno Ovidiu Hategan assistido por Octavian Sovre e Sebastian Gheorghe tendo como 4º árbitro Radu Ghinguleac. Os árbitros de baliza serão Alexandru Dan Tudor e Sebastian Coltescu.

16:25. Já há «onzes» oficiais:

BATE: Chernik; Olekhnovich, Tubić, Gayduchik, M Volodko, Mladenović; A Volodko; Karnitski, Gordeychuk; Yablonski, Rodionov.

FC Porto: Fabiano; Danilo, Martins Indi, Marcano, Alex Sandro; Casemiro, Herrera, Óliver Torres; Quaresma, Brahimi e Jackson Martínez.

15:55. As baixas temperaturas serão uma tremenda condicionante climatérica para o jogo de hoje. Na capital da Bielorrússia, Minsk, o frio extremo faz-se sentir e poderá condicionar a performance natural dos jogadores, principalmente a dos jogadores portistas, menos habituados aos graus negativos.

15:35. «Cada jogo na Champions League é importante e não queremos cometer o erro de subestimar o BATE. Há que respeitar uma equipa que se qualificou para a fase de grupos, julgando-a por aquilo que fez até aqui – um triunfo sobre o Athletic não é coisa pouca», analisou Lopetegui, não caindo no erro de subestimar o oponente.

15:25. «Não vale a pena jogar de forma aberta frente ao Porto. Vamos disputar um jogo diferente, com uma abordagem mais organizada na defesa. Frente a equipas como esta, primeiro que tudo é preciso apostar no contra-ataque e em lances de bola parada. E ter também um pouco de sorte», explicou o treinador Yermakovich, dando a receita para tentar a vitória.

15:15. Equipas prováveis do BATE Borisov x FC Porto:

15:05. O Porto ainda não perdeu nas 6 partidas que realizou no âmbito da Liga dos Campeões. Além disso, o FC Porto ainda não perdeu nenhum dos 10 jogos do campeonato nacional. A única derrota registada pelos Dragões foi na Taça de Portugal, contra o rival Sporting, por 1-3 no Estádio do Dragão.

14:55. O FC Porto tem em Brahimi e Jackson Martínez os seus melhores marcadores na UEFA Champions League: o argelino e o colombiano têm 4 golos cada nesta fase de grupos. Se contarmos com os golos marcados no «play-off» da competição, Brahimi e Jackson sobem a parada de golos para os cinco, já que ambos marcaram na segunda mão da eliminatória, contra o Lille.

14:45. O BATE Borisov conta com uma vitória na competição, precisamente contra os bascos do Athletic: vitória caseira de 2-1, com golos de Polyakov e Karnitskiy. O saldo de golos do BATE é humilhante: a formação já sofreu 19 golos em quatro partidas, tendo apenas marcado dois golos. As goleadas impostas por FC Porto (6-0) e Shakhtar (0-7 em casa e 5-0 fora) foram embaraços significativos na participação da equipa.

14:35. O BATE Borisov continua a ter esperanças de disputar um lugar europeu: a formação bielorrussa tem 3 pontos e irá certamente disputar a passagem à Liga Europa com o Athletic, que apenas tem 1 ponto. Para que isso aconteça, uma vitória hoje seria suficiente, mas um empate não será um mau resultado para a turma de Aleksandr Yermakovich.

14:25. Na terceira jornada da Liga dos Campeões, o Porto recebeu os bascos do Athletic, e o herói da partida foi o extremo Ricardo Quaresma, que saltou do banco de suplentes para marcar o golo que viria a decidir o jogo: Herrera marcou primeiro, Guillermo empatou e Quaresma, lançado por Julen Lopetegui, fez a diferença. Na deslocação a Bilbao, o Porto venceu com facilidade: 0-2 com golos de Jackson e Brahimi.

14:15. Se Brahimi foi fulcral na primeira ronda, o grande protagonista da segunda jornada foi o avançado Jackson Martínez: o FC Porto viajou até Lviv para defrontar o Shakhtar Donetsk e só um bis do colombiano, ao cair do pano, salvou a formação azul e branca de uma derrota. Jackson reduziu para 2-1 de grande penalidade e nos descontos apontou o golo da igualdade.

14:05. De relembrar que na campanha desta Liga dos Campeões, o Porto x BATE Borisov foi a ronda inaugural, e contou com uma exibição de gala do estreante Yacine Brahimi, que nunca tinha jogado na prova: o argelino marcou 3 golos e ajudou o FC Porto a impôr uma goleada de 6-0 sobre a formação bielorrussa: Adrián Lopez, Jackson Martínez e Aboubakar também marcara, com o último a estrear-se também em golos na prova milionária.

13:55. O FC Porto desloca-se ao reduto do BATE Borisov com a fase de grupos já decidida: nas quatro partidas disputadas, o Porto conseguiu garantir a passagem aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, somando para tal 10 pontos no Grupo H, frutos de três vitórias e de um empate, registado em terreno ucraniano, diante do Shakhtar Donetsk. Com a vitória na jornada passada, em Bilbao, o Porto garantiu os oitavos-de-final.

13:40. Seja bem-vindo à transmissão do jogo BATE Borisov x FC Porto, a contar para a quinta jornada da Liga dos Campeões 2014/2015. A partida será disputada no Estádio Borisov Arena, na Bielorrússia, às 17 horas. Siga em Vavel Portugal o minuto a minuto da partida, grátis e .