Leão segura Liga Europa e luta pela Champions

A equipa leonina entrou decidida a resolver um jogo que em caso de vitória lhe garantia pelo menos a Liga Europa, contudo o pensamento não só de jogadores como de Marco Silva permanece no apuramento para a segunda fase da Liga dos Campeões e o Sporting chegou ao golo logo aos dez minutos num bom cruzamento de Jefferson concluído por Carlos Mané.

Os leões pouco mais deixavam o Maribor do que ultrapassar o seu meio-campo, devido a uma pressão forte sobre o portador da bola de um conjunto esloveno que mostrava grandes dificuldades de circulação do esférico. As facilidades eram tantas, que até o lateral direito Cédric teve espaço para em zona frontal rematar para aquela, que seria a primeira de várias defesas de Handanovic ao longo da partida.

Vrsic teve então um pouco de espaço e ainda de longe proporcionou uma intervenção segura a Rui Patrício. O Sporting trocava a bola como queria e percebia-se que o segundo acabaria por aparecer. E que golo! A dez minutos do intervalo Nani recebeu na área um passe de Carlos Mané e depois fintou e driblou todos os jogadores eslovenos, que lhe iam surgindo pela frente rematando à primeira e ficando de novo com o esférico e deixando por terra mais um defesa até ao pontapé para o fundo das redes.

E depois sem que nada o fizesse prever o Maribor reduziu quase em cima do intervalo. Numa jogada pela esquerda, Mejac aproveitou a ausência de Cédric e cruzou rasteiro para a zona da pequena área, onde Jefferson infeliz cortou a bola para dentro da baliza. A segunda parte recomeçou com quarenta e cinco minutos de atraso devido ao apagão de alguns holofotes do sistema de iluminação do Estádio de Alvalade, e quem apareceu melhor foram os eslovenos principalmente devido à entrada do médio criativo Ibraimi, que mexeu e muito com o jogo.

O Sporting foi recuando no seu meio-campo e dava espaço para o seu adversário trocar o esférico e chegar junto da área leonina, sem que daí viesse algum perigo de facto, mas o certo é que a formação verde e branca se encontrava algo adormecida. Só que as carências do Maribor voltaram a vir ao de cima e numa perda de bola inacreditável no seu reduto defensivo, João Mário cruzou na direita, Nani de cabeça deixou a redondinha no ar e Slimani sem a deixar cair atirou para o terceiro.

A partir daqui o resultado podia ter sido o dobro, mas a ineficácia dos jogadores leoninos e as boas intervenções de Handanovic não o permitiram. João Mário foi o primeiro a ter essa chance, mas o guardião deu o corpo à bola. Depois Slimani de cabeça só não bisou porque as luvas do esloveno pararam a bola, Carrillo só com o camisola 1 na frente permitiu a defesa deste, atirando por cima na recarga. Nani tentou de cabeça, mas o esférico saiu ao lado e Montero que havia entrado para o lugar de Slimani rematou três vezes em poucos minutos, mas nenhuma das tentativas acertou na baliza.

Na última jogada do encontro foi William a proporcionar a última defesa a Handanovic, que aos 36 anos mostrou ter ainda uma enorme agilidade e reflexos. Em suma um triunfo mais do que justo do Sporting, que apenas pecou por escasso, agora na jornada decisiva em Stamford Bridge e com o Chelsea já com o primeiro lugar do grupo garantido, cabe aos leões saírem de Londres com pelo menos um empate que lhes permita seguir na Liga dos Campeões. Quanto ao Maribor se derrotar no seu reduto o Schalke 04 garante a Liga Europa, enquanto os alemães vão ter de vencer e esperar que os blues façam o mesmo perante a equipa portuguesa.