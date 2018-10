Zenit x Benfica na Liga dos Campeões hoje

19:05. Caso o Mónaco vença o Bayer esta noite, o Benfica nem irá à Liga Europa.

19:01. Benfica de novo fora da Liga dos Campeões - novo fracasso, novo falhanço dos encarnados e de Jorge Jesus. Em cinco participações na prova, apenas por uma vez o Benfica foi capaz de passar a fase de grupos da UCL. A derrota de hoje frente ao Zenit, com um golo de Danny, coloca até o Benfica em dúvida quanto às possibilidades de ir para a Liga Europa.

APITO FINAL

90+4. Fim da partida em São Petersburgo.

90+2'. Shatov colocou a quinta e arrancou, Luisão fez uma rasteira ao russo e viu o segundo cartão amarelo: vermelho para Luisão.

89'. Posse de bola do Zenit, Benfica a ver jogar.

86'. Bem. Danny, a recuperar terreno e a cortar o lance de ataque do Benfica.

83'. Garay corta um centro perigoso de Ola John, cedendo canto.

82'. Substituição na formação do Benfica: Entra Ola John e sai Samaris.

81'. Alívio de Witsel em plena área.

79'. Gooooolooooo do Zenit!!! Grande passe de Hulk e Danny, com classe e de primeira, a disparar para o primeiro golo!!! Passe requintado de Hulk, transversal, boa finalização de Danny!!!

78'. Falta atacante de Derley na sequência de um livre de Enzo.

75'. Tiro de Hulk, de livre, mas a bola passa por cima da baliza de Júlio César.

70'. Substituição na formação do Benfica: Entra Derley e sai Talisca.

64'. Substituição na formação do Zenit: Entra Shatov e sai Ryazantsev.

63'. Benfica em apuros, Almeida conseguiu fazer de muralha quando Hulk rematou, grande jogada de ataque de Danny.

61'. Gaitán ganhou inacreditavelmente a linha a Anyukov, centra para o toque do golo mas...ninguém ataca a bola, a baliza estava à mercê!

59'. Substituição na formação do Zenit: Entra Fayzulin e sai Javi Garcia.

58'. Benfica controla a possa de bola e coloca o Zenit em sentido, maior domínio do Benfica.

53'. Javi Garcia lesionou-se sozinho, estiramento muscular, possivelmente.

52'. Almeida está forte na marcação a Hulk, grande concentração do jogador luso, boa tarefa, mais um corte sobre o brasileiro.

50'. Pressão do Benfica, os encarnados pressionam as linhas defensivas do Zenit e obrigam toda a estrutura dos russos a encolher-se.

49'. Incrível falhanço de Luisão, tinha espaço e tempo para marcar mas rematou para longe, que péssimo remate!

47'. Ressalto de bola de Talisca sobra para Gaitán, que remata para fora: primeiro tiro da segunda parte.

46'. Recomeça a partida.

SEGUNDO TEMPO

17:56. Enzo esta a realizar uma boa partida, mostrando toda a sua inteligência táctica. André Almeida, sob pressão do talento de Hulk, está a sair-se bem na marcação ao possante e rápido jogador. Gaitán tem sido dos melhores em campo, mas tem estado desapoiado no ataque.

17:54. Jogo renhido, muito dividido e físico. Muitas faltas, cartões amarelos e muita cautela táctica por parte de Benfica e de Zenit. O Zenit entrou forte e quase marcou na sequência de um livre de Hulk. O Benfica foi subindo de rendimento e afastando os russos da sua área: Salvio gozou da melhor chance de golo mas Lodygin defendeu.

45+3'. Fim da primeira parte.

45+2'. Hulk foge depois de uma grande finta, ganha espaço e coloca o passe para a área...Rondón coloca em Danny, remate...corta Maxi!

45'. Falta de Anyukov sobre Gaitán, deveria ter sido demonstrado o cartão amarelo.

44'. Salvio fugia pela direita mas o corte, em falta, de Criscito, jogou o argentino ao chão: cartão amarelo.

41'. Enzo enche o campo com a sua capacidade táctica e a sua leitura antecipada das jogadas.

38'. Gaitán recebe de Talisca, centro parte e apanha Salvio a surgir, vai marcar, mas Lodygin faz a mancha e defende! Boa intervenção!

37'. Amarelo para Hulk, impediu um contra-ataque do Benfica depois de ter perdido a bola displicentemente.

36'. Falta rija de Luisão sobre Rondón, entrada por trás, ríspida: cartão amarelo.

32'. Constantes maus desenvolvimentos ofensivos do Benfica, decidindo mal as jogadas no último terço do campo.

30'. Queda de Talisca,falta de Neto, cartão amarelo.

30'. Trinta minutos de jogo e apenas um remate feito...por Hulk, logo a abrir.

29'. Maxi com espaço rematou para o espaço sideral: muito mal o uruguaio nesta decisão...

26'. Péssimo Samaris: deu a bola a Rondón e quase via o venezuelano rematar com sucesso, valeu a defesa do Benfica a bloquear a bola.

23'. Substituição na formação do Zenit: Entra Neto e sai Lombaerts.

22'. Lombaerts está lesionado e vai ter de abandonar o campo, Neto aquece.

21'. Falta dura de Samaris sobre Witsel, entrada a destempo: cartão amarelo para o grego.

17'. Witsel no chão, queixoso, depois de falta não assinalada. Samaris deveria ter sido advertido.

16'. Passe de Hulk para a área, perigoso, mas grande corte de Maxi, a salvar o Benfica.

15'. Canto do Benfica, Lodygin defende com uma palmada e depois completa com um balão para fora.

11'. Falta de Jardel, perdeu o tempo de enrtrada e teve de derrubar Rondón para que este não se isolasse na zona central. Cartão amarelo.

9'. Mais perigoso o Zenit.

8'. Jardel faz um mau passe, dá a bola a Hulk...o avançado avança, finta, mas não remata...e Jardel corta a bola...que falhanço do central!

7'. Jogo de expectativa: ambas as equipas querem espaço para contra-atacar.

6'. Total aperto da defesa encarnada, o golo esteve a centímetros! Livre de Hulk, César defendeu mas largou a bola, Witsel tentou encostar mas o guarda-redes defendeu à segunda!

5'. Falta de Samaris sobre Hulk, pisão sobre o brasileiro.

3'. Falta atacante de Talisca sobre Anyukov.

1'. Começa a partida, roda a bola na fria cidade de São Peterburgo.

APITO INICIAL

16:50. Expectativas altas para as duas equipas, muito em jogo durante os 90 minutos - o Benfica e o Zenit lutarão pelos 3 pontos e quem perder ficará fora da Liga dos Campeões e em situação complicada para se qualificar para a Liga Europa.

16:40. Os jogadores realizam agora exercícios de aquecimento no relvado do Estádio Petrovsky.

16:25. Eis os resultados dos embates entre Zenit e Benfica:

Zenit 3-2 Benfica (Shirokov (2), Semak, Maxi Pereira, Cardozo) em 2012

Benfica 2-0 Zenit (Maxi Pereira, Nelson Oliveira) em 2012

Benfica 0-2 Zenit (Hulk e Witsel) em 2014

16:15. No Zenit, inclusão do médio Ryazantsev, em detrimento do veloz extremo Shatov - Fayzulin, que também costuma integrar as escolhas de André Villas-Boas, também ficará no banco, dada a crónica titularidade de Javi Garcia e Witsel.

16:05. Jorge Jesus a apostar em Samaris para o meio-campo, deixando no banco o jovem Cristante, que se exibiu a bom plano contra o Moreirense, para a Taça de Portugal. Confirmam-se as recuperações de Maxi Pereira e Lima.

15:55. Formação inicial do Benfica: Júlio César, Maxi, André Almeida, Jardel, Luisão, Enzo, Samaris, Talisca, Salvio, Gaitán, Lima

15:55. Formação inicial do Zenit: Lodygin, Criscito, Lombaerts, Garay, Anyukov, Witsel, Javi Garcia, Hulk, Danny, Ryazantsev, Rondón

14:05. Maxi Pereira e Lima estão em dúvida para a partida de hoje. Eliseu não entrou na convocatória, devido a lesão. No lado russo, o avançado Kerzhakov não foi chamado por Villas-Boas. Jesus deverá colocar André Almeida no lugar de Eliseu.

14:00. Retrato táctico das formações habitualmente utilizadas por Jorge Jesus e André Villas-Boas. O 4-2-3-1 do Zenit conta o usual 4-2-4 do Benfica.

13:55. «A meta é estar entre as dez melhores equipas da Europa e chegar o mais longe possível na UEFA Champions League. Temos capacidade e as ferramentas necessárias para isso, e é importante para nós vencer este encontro; isso será uma boa evolução para a equipa. Temos de atingir os objectivos a que nos propusemos», afirmou Villas-Boas na antevisão do duelo.

13:45. «Este jogo, em caso de vitória, pode lançar ainda mais o Benfica nesta fase de grupos. Vimos com a ideia de vencer, temos capacidade para isso», começou por dizer Jorge Jesus na antevisão, desvalorizando as condições climatéricas: «Frio ou neve não importa muito. Temos de ter capacidade para lidar com o frio, com o valor do adversário, saber a capacidade que temos e colocar em campo as nossas ideias de jogo», assegurou.

13:40. O Benfica já se deslocou à Rússia por 6 vezes mas apenas numa delas conseguiu sair de lá com a vitória: na temporada 1996/1997 bateu o Lokomotiv de Moscovo por 2-3, com golos de Donizete, Panduru e João Vieira Pinto. Por seu turno, o Zenit mantém a invencibilidade em casa contra equipas portuguesas.

13:30. Defrontam-se hoje as duas equipas que lideram os seus respectivos campeonatos. O Zenit lideram tranquilamente a liga russa com 8 pontos de avanço da concorrência mais directa, 35 pontos contra 27 do segundo lugar, Krasnodar. O Benfica lidera a liga portuguesa com 25 pontos, mais dois que Vitória de Guimarães e mais três que FC Porto. Hulk (com 8 tentos) e Talisca (8 tentos) lideram a lista de artilheiros das suas ligas.

13:20. Na era de Jorge Jesus, o Benfica apenas venceu 3 jogos fora na Liga dos Campeões (excluindo jogos de «playoff» de acesso à prova). De 2010 a 2014, o Benfica apenas foi capaz de bater fora as formações do Otelul Galati (2011), Basileia (2011) e Anderlecht (2013). Em 2011, as duas vitórias (Otelul e Basileia) coincidiram com a única vez em que o Benfica de Jesus se qualificou para os oitavos-de-final da UEFA Champions League.

13:15. O Benfica não vence fora para a Liga dos Campeões desde a vitória 2-3 na Bélgica, na temporada passada, frente ao Anderlecht. Nesse dia 27 de Novembro de 2013, o Benfica venceu com golos de Matic, Mbemba (auto-golo) e Rodrigo. Há precisamente um ano que os encarnados não ganham fora num jogo da fase final da Liga dos Campeões.

13:05. Este confronto Zenit x Benfica será nova oportunidade de reencontro de vários profissionais que já trabalharam na liga portuguesa e até mesmo no Benfica: Axel Witsel, Ezequiel Garay e Javi Garcia, outrora águias, militam hoje no Zenit. Os encarnados reencontrarão o temível ex-Porto Hulk, assim como o treinador luso André Villas-Boas, que triunfou sobre Jorge Jesus na temporada 2010/2011.

12:55. Este será o quarto jogo no registo de duelos Benfica x Zenit: sempre no contexto da Liga dos Campeões, o Zenit leva a melhor com duas vitórias sobre o Benfica, que venceu por uma vez os russos. Nos oitavos-de-final da prova, em 2011/2012, Benfica e Zenit disputaram os oitavos-de-final da prova, com o Zenit a vencer em casa o Benfica por 3-2 (Shirokov (2) e Semak e Cardozo e Maxi) - os encarnados responderam na Luz com um 2-0 (Maxi e Nélson Oliveira) que permitiu a passagem à fase seguinte.

12:40. De relembrar que o primeiro «round» 2014/2015 entre Benfica e Zenit foi ganho tranquilamente pela formação russa, com dois golos sem resposta, em pleno Estádio da Luz, na primeira jornada do grupo. Os golos foram marcados por Hulk e Witsel, com a expulsão de Artur Moraes pelo meio, causada pelo velocidade do português Danny. Nessa noite, Jardel e Eliseu foram dos elementos mais fracos do Benfica.

12:30. O Benfica poderá, na melhor das hipóteses, repetir a pontuação feita na edição 2013/2014 da Liga dos Campeões, que, no entanto, não foi suficiente para garantir o apuramento para os oitavos-de-final. Os 10 pontos acumulados pelo Benfica (contra Olympiakos, PSG e Anderlecht) valeram o terceiro lugar do grupo devido à superioridade dos gregos no confronto directo. Para chegar agora aos 10 pontos o Benfica precisa de bater Zenit e Bayer.

12:25. O Benfica apenas conseguiu vencer na quarta ronda da Liga dos Campeões, altura em que bateu o Mónaco por 1-0, na Luz, com um golo de Anderson Talisca. Até então tinha perdido duas partidas seguidas (Zenit e Bayer) e empatado a terceira ronda - até agora o Benfica apenas pontuou contra a formação de Leonardo Jardim, averbando contra os monegascos os seus actuais 4 pontos na prova.

12:20. O Zenit tem 4 pontos no grupo, os mesmo que o Benfica. Encontra-se, portanto, na mesma situação que o Benfica, com a vantagem de ir disputar a partida decisiva em sua casa. A formação russa, treinada por André-Villas Boas, tem uma vitória (contra o Benfica na Luz, 0-2), um empate (0-0 contra o Mónaco) e duas derrotas, impostas pelo líder do grupo, Bayer Leverkusen: 2-0 em Leverkusen e 1-2 em São Petersburgo.

12:15. O Benfica desloca-se ao frio de São Petersburgo para disputar um jogo de carácter totalmente decisivo - uma batalha de vida ou morte que irá fatalmente decidir o futuro do Benfica nas competições europeias. Em caso de derrota, os encarnados ficam fora da Liga dos Campeões e com pouquíssimas hipóteses até de preservar um horizonte na Liga Europa. Em caso de triunfo, relançam as suas chances de apuramento milionário na UEFA Champions League.

12:00. Seja bem-vindo à transmissão da partida Zenit x Benfica, a contar para a quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. A partida será jogada no Estádio Petrovsky, às 17 horas - siga com Vavel Portugal o minuto a minuto do embate, grátis e .