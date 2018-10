Caterham poderá regressar ao activo em Dezembro

A Caterham conseguiu atrair um potencial comprador e a equipa de Leafield poderá mesmo regressar ao activo já durante o mês de Dezembro. Quem o afirma é Finbarr O'Connell, actual adminsitrador da equipa britânica: «Estou em conversações com alguém que gostaria de tomar o controlo durante o próximo mês.»

As mesmas pessoas, a mesma estrutura

O'Connell informou ainda que este potencial comprador quer trabalhar com as mesmas pessoas que já trabalhavam na marca, a mesma equipa, a mesma infra-estrutura. «Esse seria um resultado de sonho para mim. Seria absolutamente fantástico.», declarou o administrador que antes do GP de Abu Dhabi assinou o despedimento de 230 trabalhadores da estrutura da Caterham. Se a equipa for efectivamente vendida de acordo com as revelações de O'Connell, é expectável que estes trabalhadores possam vir a ser reintegrados na força de trabalho da marca.

Apesar de se ter escusado a identificar o potencial interessado, para proteger o negócio, O'Connell afirmou apenas que é alguém que conhece a F1 e que quer fazer parte dela, já que «falar com quem não tem qualquer involvimento na Fórmula 1 é um grande factor de risco», explicou.