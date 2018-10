Estatísticas da Liga Espanhola

Na Liga BBVA como em todas as Ligas, as estatisticas são importantes. Existem alguns pontos interessantes no actual ranking da Liga. Neste momento o melhor marcador é Cristiano Ronaldo com 20 golos seguido de Neymar com 11 e Messi com 10.

Os remates à baliza refletem isso mesmo pois o português tem uma média de 39 remates por jogo, Messi 30 e Neymar 18. Já nas assistências para golo é Koke, jogador do Atlético de Madrid, que tem a melhor média, 8 por jogo, seguido de Messi com 7 e o médio alemão Kroos (Real Madrid) com 6.

Quanto às recuperações temos os médios defensivos e os defesas em posição de destaque. Ignacio Camacho do Málaga tem um total de 136 recuperações seguido por Sérgio Ramos do Real Madrid com 130 e Javi Fuego do Valência com 124. Como curiosidades temos o facto de Ivan Cavaleiro, jogador emprestado pelo Benfica ao Deportivo da Corunha ser o terceiro jogador mais vezes apanhado em fora de jogo (14) e Cristiano Ronaldo estar em segundo com 16.

O jogador mais faltoso é o Polaco do Sevilha (33) embora o mais "amarelado" seja Fabián Orellana do Celta de Vigo. E existem vários jogadores com uma expulsão, entre eles Siqueira o ex-jogador do Benfica.

O guarda-redes menos batido é Claudio Bravo do Barcelona que tem uma média de 0,5 golos sofridos por jogo e, para quem acha que o futebol é uma prova de atletismo, temos novamente Koke em primeiro com 141,2 kms corridos no total, porém o mais rápido é

Sofiane Feghouli do Valência.