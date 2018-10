Dínamo Kiev x Rio Ave: Jogo para provar a dignidade

Concluída mais uma jornada na Liga dos Campeões, é a vez de voltar a Liga Europa. Rio Ave joga amanhã um jogo apenas para cumprir calendário. Mesmo com o destino traçado, o clube natural de Vila do Conde que provar a sua dignidade.

Pedro Martins, treinador do Rio Ave, admitiu no final do jogo contra a Oliveirense na Taça de Portugal que gostava de ter mais pontos na fase de grupos mas está satisfeito com o decorrer da época da equipa: «A equipa tem estado a um nível muito elevado. O que temos feito está de acordo com o programámos desde início. Estava à espera de ter mais pontos na Liga Europa, e podíamos ter mais, podíamos estar ainda a discutir o apuramento».

A equipa de Pedro Martins vai jogar contra o Dínamo Kiev de Miguel Veloso, uma das equipas mais fortes do grupo. A equipa ucraniana foi o carrasco da equipa portuguesa na estreia da Liga Europa na fase de grupos. Nessa primeira jornada, os ucranianos golearam os vilacondenses por 3-0.

O Dínamo Kiev está muito perto da qualificação mas caso os pupilos de Pedro Martins ganhem, as constas do grupo J podem-se complicar e muito. Tal como já foi dito, o Rio Ave não quer sair desta competição sem nenhuma vitóra para provar no mínimo a sua dignidade já que um ponto não é digno de uma equipa portuguesa.

Para isso, os pupilos de Pedro Martins querem já pontuar neste jogo. A certeza é do presidente do clube, António Silva Campos: «O Objetivo é pontuar, fazer um bom jogo e dignificar o clube e Portugal». O presidente dos vila-condenses, também demonstrou alguma dose de amargura por esta aventura europeia estar perto do fim: «Há um sentimento de desilusão porque acredito muito neste grupo. Sentimos alguma tristeza, porque no final do jogo com o Steaua, aos 90+4, perdemos a possibilidade de continuarmos a lutar pelo apuramento. Além disso também perdemos 100 mil euros que davam muito jeito»

Onze provável do Rio Ave:

Já sem a possibilidade do apuramento, os rioavista aproveitaram para fazer descansar um jogador de peso e logo o capitão. O médio português, Tarantini, não está convocado para este jogo. Tarantini é um dos jogadores mais utilizados no plantél mas já no último jogo contra a Oliveirense tinha sido poupados. De fora ficam também Wakaso e Price, ambos por castigo.