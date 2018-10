«Amigo» Villas-Boas volta a ser carrasco para Jesus

A relação de amizade construída entre Jorge Jesus e André Villas-Boas, após a saída deste último do FC Porto, não veio alterar uma tendência que já se verificava aquando da «coabitação» dos dois técnicos no campeonato português: AVB continua a revelar-se mais forte do que o homólogo e o triunfo desta quarta-feira do Zenit (1-0) sobre o Benfica só veio acentuar ainda mais esse registo.

Villas-Boas alcançou a sexta vitória sobre o Benfica e, consequentemente, sobre Jorge Jesus, naquele que foi o nono confronto entre os dois treinadores. A superioridade de AVB tem ainda a particularidade de ter deitado por terra objectivos desportivos estipulados pela estrutura encarnada, como sejam a eliminação da Taça de Portugal e a perda do Campeonato em 2010/11, e agora o afastamento da Liga dos Campeões e também da Liga Europa, com duas vitórias consecutivas sobre os lisboetas.

Jesus tem então no currículo três triunfos sobre o técnico portuense: dois deles quando André Villas-Boas ainda estava na Académica, em 2009/10, e um outro já sobre o FC Porto para a Taça de Portugal, por 2-0 no Estádio do Dragão, mas numa eliminatória que os dragões acabariam por reverter a seu favor e que culminaria na conquista do troféu.

AVB - Jesus