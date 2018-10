Astro argentino Messi alcança recorde na «Champions»

No jogo que opôs o Barcelona ao APOEL, na passada Terça, a contar para a penúltima jornada da fase de grupos da UEFA Champions League (Grupo F), Messi fez a proeza de marcar um hat-trick e, com isto, marcou um novo recorde, somando agora 74 golos em 91 jogos da prova europeia. O craque argentino que veste as cores dos catalães é o melhor marcador da história da Liga milionária. O Barcelona venceria na deslocação a Nicósia, Chipre, por 0-4.

Messi abre vantagem de três golos sobre Ronaldo

Na partida, foi Suaréz quem inaugurou o marcador, mas foi Messi quem apontou três golos, um deles ainda na primeira parte (38'), e os outros dois na segunda parte (58'; 87'), tendo o último sido marcado a meros três minutos do fim da partida. Assim, o avançado do Barcelona deixou Raúl González para trás, que contava com 71 golos em 142 jogos na famosa liga milionária, enquanto que Messi detém agora o recorde com 74 golos em apenas 91 partidas.

Quem continua a espreitar este recorde é Cristiano Ronaldo, que conta já com 71 golos (o último deles marcado esta mesma noite e que valeu ao Real Madrid a vitória por 0-1 frente ao Basileia), apenas menos três do que o argentino. CR7 ocupa então a terceira posição na lista dos maiores goleadores da prova, atrás de Raúl González e de Lionel Messi.