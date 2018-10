Fedosseyev é quinto caso de doping na Astana

Artur Fedosseyev é o quinto caso de doping anunciado pela UCI na equipa Astana. O ciclista terá acusado positivo no dia 16 de Agosto de 2014, enquanto participava no Tour de l'Ain, na região dos Alpes.

Licença WolrdTour poderá estar em risco

Depois de Ilya Davidenok, Victor Okishev e dos irmãos Maxim e Valentin Iglinksiy, é Fedosseyev quem pode pôr em causa a renovação da licença de WorldTour da equipa onde actualmente corre o italiano Vincenzo Nibali, este ano vencedor do Tour de France. Conquanto Davidenok, Okishev e Valentin Iglinskiy integrem o pelotão da Astana Continental (III Divisão) e não da equipa que corre no Pro Tour (à qual pertencem Fedosseyev e Maxim Iglinskiy), o quinto caso entre os dois escalões da equipa cazaque pesará certamente na hora de decidir o futuro da equipa actualmente gerida por Alexander Vinokorouv, histórico ciclista do pelotão internacional.

Vincenzo Nibali, principal ciclista da Astana no momento, acredita que a equipa não será penalizada enquanto tal, e reagiu dizendo que «Provavelmente haverá sanções, mas penso que são os ciclistas envolvidos quem deve pagar e não nós, porque foram eles a errar.»