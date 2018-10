Liga dos Campeões: Queda do Benfica, primazia portista e recorde Messi(ânico)

A quinta jornada da Liga dos Campeões viu algumas goleadas polvilharem com brilhantismo a maior prova de clubes - o campeão espanhol Atlético Madrid cilindrou o Olympiakos por 4-0 no Vicente Calderón, enquanto o Barcelona visitou Nicósia e esmagou o Apoel (0-4) com um «hat-trick» de Messi, feito goleador que tornou o argentino no melhor marcador da História da competição, com 74 tentos assinados em palcos da Europa. O Chelsea de Mourinho esmagou o Schalke 04 com cinco golos sem resposta.

Além dessas duas goleadas expressivas, a quinta jornada coroou o FC Porto como líder destacado do seu grupo, depois de uma vitória forasteira (0-3) sobre o BATE Borisov, em Mink, com golos de Herrera, Jackson Martínez e Tello. Mas a grande notícia da ronda foi mesmo a queda europeia do Benfica, que, com a terceira derrota na prova (em São Petersburgo, por 1-0) disse adeus à Liga dos Campeões - com o triunfo do Mónaco sobre o Bayer as águias caíram a pique e viram até a Liga Europa fugir.

No duelo de fogo entre o Manchester City e o Bayern Munique, foram os «citizens» a sair vencedores, com uma vitória caseira de 3-2. Sergio 'Kun' Aguero foi o grande herói da partida, apontando três golos e ajudando a bater a oposição alemã orquestrada por Pep Guardiola.

Destaque ainda para um dos jogos de maior cartaz da ronda, o Arsenal x Borussia Dortmund: os «gunners» bateram a oposição germânica de Klopp e companhia, com golos de Alexis e Sanogo. O Real Madrid, detentor do troféu, viajou até à Suíça e venceu o Basileia de Paulo Sousa com um golo de Cristiano Ronaldo.

Uma ressalva para a prestação do Sporting: o clube leonino bateu esclarecedoramente o NK Maribor por 3-1, em Alvalade, somando agora sete pontos graças aos golos de Nani, Mané e Slimani. A porta dos oitavos-de-final continua entreaberta para os Leões.

Resultados da 5ª jornada da Liga dos Campeões

CSKA Moscovo 1-1 AS Roma

BATE 0-3 FC Porto

Shakhtar Donetsk 0-1 Athletic

Manchester City 3-2 Bayern

APOEL 0-4 Barcelona

PSG 3-1 Ajax

Schalke 04 0-5 Chelsea

Sporting 3-1 NK Maribor

Zenit 1-0 Benfica

Anderlecht 2-0 Galatasaray

Arsenal 2-0 Borussia Dortmund

Atlético Madrid 4-0 Olympiakos

Malmoe 0-2 Juventus

Ludogorets 2-2 Liverpool

Basel 0-1 Real Madrid

Bayer Leverkusen 0-1 Monaco