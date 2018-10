Galatasaray rescinde com Prandelli

O desaire com a formação belga ditou o afastamento do Galatasaray das competições europeias, onde soma apenas um ponto e foi o vice-presidente do clube Abdurrahim Albayrak a dar conta do despedimento do treinador transalpino, esta quinta-feira.

Cesare Prandelli chegou à Turquia no iníco da temporada depois de se ter demitido da selecção italiana, com a curiosidade de substituir na altura o seu compatriota Roberto Mancini.

A nível interno o Galatasaray soma 19 pontos em dez jornadas e está somente a um ponto dos líderes Fenerbahçe e Besiktas, mas a derrota no último fim-de-semana por 3-0 frente ao Trabzonspor terá sido o princípio do fim para Prandelli.