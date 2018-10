Roberto Mancini faz 50 anos hoje

Hoje faz 50 anos Roberto Mancini, um dos melhores treinadores do mundo que foi um dos melhores jogadores do mundo. Como jogador passou por clubes como a Sampdoria tendo ido a uma final da Taça dos Campeões Europeus em 1992 no Wembley em que perdeu para o Barcelona por 1-0 após prolongamento.

Nesta equipa fazia dupla com Gianluca Vialli que ficou conhecida como «os gémeos do golo», tendo ganho o único Scudetto da Sampdoria em 1991, quatro Taças de Itália e uma Taça UEFA. Também passou pela Lazio (em que foi treinado por Sven Goran Eriksson) entre 1997 e 2001 ganhando o campeonato em 2000, Taça UEFA e duas Taças de Itália. No principio da carreira jogou no Bologna na época 1981-82 e acabou no Leicester.

Pela selecção Italiana jogou 36 vezes marcando quatro golos mas nunca teve grande sucesso. Como treinador começou por orientar a Fiorentina em que ganhou a Taça de Itália na época 2001-02, depois a Lazio em que ganhou também uma Taça. No Inter esteve imparável e conquistou três Scudettos, duas Taças de Itália e duas Supertaças tornando-se o treinador do Inter mais bem sucedido dos (na altura) últimos dez anos.

A 19 de Dezembro de 2009 tornou-se técnico do Manchester City e ganhou a Premier League, a Taça de Inglaterra e a Supertaça, num total de 192 jogos e 114 vitórias. Na época de 2013/14 orientou o Galatasaray com muito pouco sucesso. Está de volta ao F.C. Internazionale Milano e, neste momento, apenas dirigiu a equipa num encontro, o derby de Milão em que se registou um empate (1-1) mas em que a equipa do Inter jogou bem.

Em entrevista à Gazzetta dello Sport, Adriano Galliani, administrador delegado do AC Milan, referiu que «a mudança no Inter complica-nos as coisas. Estatisticamente, um novo treinador dá um empurrão que dura três ou quatro jogos, para depois as coisas voltarem ao normal».