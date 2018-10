Estoril x PSV interrompido devido à chuva intensa

A chuva alagou ontem o Estádio Coimbra da Mota, impedindo a realização dos segundos 45 minutos da partida da Liga Europa entre o Estoril e os holandeses do PSV Eindhoven. A formação lusa liderava a contenda por 3-2 quando, no decorrer do interregno, a chuva intensa impediu que o jogo prosseguisse.

A partida foi adiada para o dia de hoje e será retomada às 16 horas. O Estoril de José Couceiro parte em vantagem devido aos golos apontados por Tozé, Kuca e Diogo Amado; os tentos forasteiros foram apontados pelo jovem internacional Memphis Depay e por Narsingh.

Os membros da UEFA esperaram - durante uma hora - pelo abrandamento da chuva mas o dilúvio que se abateu sobre o país não permitiu o desenvolvimento da partida, que será retomada esta tarde. O Estoril precisa de vencer para aspirar a qualificar-se para a ronda seguinte da prova.