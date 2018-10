Unilever troca Lotus por Williams

Os destinos cruzados de Lotus e Williams na temporada 2014 - a Lotus caiu de 4º para 8º, enquanto a Williams subiu de 9º para 3º - terão já repercussões no que toca a patrocínios para a próxima época: a Unilever troca os carros negros e dourados pelos brancos.

Bom desempenho de Massa e Bottas recompensados

Rumores do abandono da Unilever aos monolugares pouco competitivos de Grosjean e Maldonado tinham já esta época sido ouvidos no paddock, mas se anteriormente se apontava como destino a McLaren, o muito bom desempenho da Williams, com as boas exibições de Massa e Bottas, poderá ter sido decisivo para alterar a escolha da Unilever.

Em comunicado, a Williams anuncia que "o logo da Rexona aparecerá nas laterais, asa dianteira e suspensão dianteira do Williams Mercedes FW37 (o monolugar da equipa para 2015), bem como nos ambientes da equipa e uniformes".

"Sucesso gera sucesso"

Para Claire Williams, dirigente da equipa, a mudança é natural: "é óbvio, porque como eles (Lotus), nós conseguimos resultados com metade do budget das grandes equipas". Mas se Lotus e Williams podem ser comparadas em termos dos seus recursos, não o são do ponto de vista financeiro e de estrutura operacional, de acordo com Claire Williams, que faz questão de frisar que a sua escuderia é a única independente e publicamente listada enquanto tal. "Estamos envolvidos numa série de conversações muito positivas", adiantou ainda Williams, concluindo que "sucesso gera sucesso".