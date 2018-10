Exclusivo Vavel: Friburgo na frente por Sulejmani

Ao mesmo tempo que a SAD do Benfica pondera algumas aquisições em Janeiro, o plantel encarnado também deverá conhecer algumas saídas, estando praticamente consumadas as partidas de Franco Jara, Loris Benito, ambos a título de empréstimo, e ainda Miralem Sulejmani.

Limitado por lesões nos últimos tempos, entre as quais um problema grave num ombro que o afastou de toda a pré-temporada e do início da competição oficial e mais recentemente nova lesão que o afastará das convocatórias até aos primeiros dias do próximo mês, o internacional sérvio vê as suas hipóteses ainda mais diminuídas ao verificar que se encontra atrás de uma fortíssima concorrência por um lugar composta por Nico Gaitán, ’Toto’ Salvio, Ola John, Tiago e Gonçalo Guedes.



Como tal, mesmo quando estiver completamente restabelecido, Sulejmani terá reduzidas possibilidades de encontrar o seu espaço, o que o aproxima da saída e suscita o interesse de alguns emblemas, entre os quais, informa a agência noticiosa russa ’Novosti’, o Friburgo da Bundesliga, que ainda recentemente recrutou o também sérvio Stefan Mitrovic junto dos encarnados.

Desconhece-se todavia se os alemães, que já terão anteriormente manifestado o seu interesse no extremo, pretenderão avançar por um empréstimo ou um negócio em definitivo, sendo que qualquer dos cenários deverão ser encarados de forma positiva pelos responsáveis benfiquistas.



Aliás, esta hipótese de saída será também vista como ideal pelo próprio Sulejmani que face às constantes lesões e a falta de minutos tem perdido espaço na selecção da Sérvia, na qual até há poucos meses constia num habitual titular e um elemento fundamental na equipa. Jogando com maior regularidade poderá aspirar ao regresso.