Estoril diz adeus à Europa

No passado dia 27 de Novembro, a equipa do Estoril recebeu os holandeses do PSV para disputar um jogo a contar para Liga Europa, jogo esse que obrigava a equipa portuguesa a ganhar, não sendo suficiente o empate. O pior aconteceu e o Estoril viu o jogo terminado com três bolas para cada lado, mas apenas no dia seguinte, pois o relvado não se encontrava em condições de se disputar um jogo e a segunda parte teve de ser adiada para dia 28 de Novembro, às 16h.

O Estoril sofreu o primeiro golo aos 6' de jogo, com a assinatura de Depay que foi ao segundo poste e não deperdiçou a oportunidade de se colocar à frente do marcador. Estava feito o 0-1 para o PSV, mas, 6 minutos depois, Tozé não falha o golo e empata para a equipa amarela. No entanto o PSV não tolerou o empate por mais de 2 minutos e voltou a marcar, desta vez Narsingh, ao minuto 14.

O PSV encontrava-se novamente à frente no marcador e este resultado só se viu invertido ao minuto 30, quando Kuca cabeceia e faz o segundo para o Estoril. Ainda antes do intervalo, o Estoril altera a tendência do jogo e desta vez é a equipa portuguesa que se coloca na liderança com um golo de Diogo Amado aos 39', este resultado ainda permitia ao Estoril passar à fase seguinte da competição. Faltava jogar então a segunda parte.

A segunda parte não se realizou no mesmo dia e os jogadores de ambas as equipas tiveram de esperar pelas 16h do dia seguinte para terminar a disputa do jogo. Quando começou então a segunda parte, a equipa portuguesa estava à frente no marcador por 3 bolas contra 2, mas foi a dez minutos do fim que o Estoril viu o sonho da Europa desvanecer-se quando Wijnaldum meteu a bola no fundo da baliza da equipa da casa.

O Estoril não desistiu ali e ainda lutou pelo quarto golo, mas foi em vão. Dois minutos depois do golo, a equipa amarela pediu grande penalidade mas a decisão do árbitro ao acedeu ao pedido. No entanto, pouco depois, o Estoril viu-se perto da vantagem mas Kléber rematou por cima da baliza holandesa, que voltou a sentir perigo quando Kuca, escandalosamente, falha o golo que levaria o Estoril aos 16 avos da Liga Europa. Quem segue então para a próxima fase são os holandeses do PSV, após um empate com a equipa do Estoril (3-3).