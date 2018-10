Toro Rosso confirma Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr. correrá na Toro Rosso em 2015, fazendo dupla com Max Verstappen. A equipa irmã da Red Bull, que esta semana deixou sair Jean-Eric Vergne, aposta assim em dois estreantes para a próxima temporada.

O piloto espanhol, filho do ex-campeão de Rally Carlos Sainz, sobe ao máximo escalão do automobilismo de velocidade com apenas 20 anos, depois de uma excelente temporada na Fórmula Renault 3.5, onde se sagrou o primeiro campeão com cores da Red Bull. Formando dupla com Verstappen, de apenas 17 anos, o francês e o holandês serão o par mais jovem do paddock.

Tost destaca tradição da Toro Rosso

Franz Tost, director da Toro Rosso, não parece entrever aí qualquer risco, e reforça que esta é «a continuação da tradição da Toro Rosso, permitindo aos jovens do Programa de Pilotos Juniores dar os seus primeiros passos na F1.» Tost acrescentou ainda lembrar-se de como o próprio e os engenheiros da equipa ficaram surpreendidos com a «abordagem madura e a velocidade» do jovem espanhol, aquando de um teste em Silverstone, em 2013, com o STR8.

Sainz Jr. cumpre um objectivo

Sainz Jr., declarou-se muito feliz por alcançar este objectivo, agradecendo à Red Bull pela confiança nele depositada. O piloto espanhol acrescentou ainda que «quando testei com a Toro Rosso no ano passado gostei da atmosfera da equipa. Nos próximos meses vou trabalhar duramente na minha preparação, para entrar no cockpit em Jerez para o primeiro teste do ano. Vai ser bom fazer a minha estreia oficial como piloto de F1 no meu país!»