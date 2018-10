Benfica recebeu 1 milhão por Djavan mas não revelou quanto pagou

O Relatório e Contas divulgado pelo Benfica permitiu deslindar algumas informações relativas à contratação de jogadores: Djavan, lateral brasileiro contratado no passado defeso, e que não passou mais que três semanas no clube, foi vendido ao SC Braga por 1 milhão de euros, embora o documento não revele por quanto foi comprado ao Corinthians Alagoano.

O documento oficial revela também que o Benfica pagou 3 milhões pelo jovem italiano Bryan Cristante (tudo indicava para uma contratação na ordem dos 6 milhões de euros) e Derley custou 2,2 milhões de euros aos cofres da Luz.

O passivo, apresentado à CMVM, fixa-se nos 449,2 milhões de euros. O activo atinge actualmente os 441,7 milhões de euros. O lucro do exercício do primeiro trimestre ficou nos 746 mil euros, que contrastam com o prejuízo de 9,09 milhões do período homólogo de 2013/2014.