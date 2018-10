«Enzo Pérez quer o Valência», afirmou Otamendi

A longa «novela» que envolve a possível transferência de Enzo Pérez para o Valência tem novo episódio. Nicolás Otamendi, defesa-central do clube «ché» e da seleção argentina falou do seu companheiro de seleção e da possibilidade do mesmo rumar ao Valência: "Convivemos muito na seleção e ele está com muita vontade que tudo termine para vir para o Valência."

Não sabendo se alguma negociação está a ser feita, Otamendi apenas destaca as inúmeras qualidades do médio encarnado: «É muito bom no ataque e defensivamente é importante. É um futebolista completo. Esse tipo de jogadores é sempre bom ter como companheiro" destacando que seria "importantíssimo» contar com Enzo já em Janeiro.

Cresce cada vez mais a especulação em torno do futuro de Enzo Pérez na Luz. Com a recente eliminação das competições europeias, o clube presidido por Luís Filipe Vieira terá que obrigatoriamente rentabilizar algumas das suas maiores figuras e Enzo perfila-se cada vez mais como o primeiro a abandonar o clube, com Peter Lim (dono do Valência) disposto a oferecer os 30 milhões de euros fixados na clausula do jogador argentino.