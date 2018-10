Porto x Rio Ave  

Da nossa parte, é tudo! Muito obrigada por terem ficado desse lado! Até uma próxima!

Uma vitória delgada da equipa do Dragão que não deixa fugir o pódio para os adversários directos. 3 pontos e 5 golos num jogo de sentido único com uma demonstração de qualidade por parte da equipa de Pedro Martins.

E em três minutos... 3 golos. Primeiro Alex Sandro, depois Oliver Torres e ainda Danilo.

Até aos 89, nada a acrescentar. Fabiano ainda teve tempo para duas defesas apertadas, mas a verdade é que o jogo passava agora a ser controlado por parte da equipa de Vila do Conde.

Segundo jogo consecutivo com Tello a abrir o marcar logo pela passagem dos 47. Depois do golo, destaque para o esforço do Rio Ave em inverter o resultado, mas aos 78 o suspeito do costume voltou a mostrar a Cássio que o Rio Ave é a equipa que mais sofre com os pontapés do colombiano à baliza.

Vitória justa da equipa de Lopetegui, mas um resultado muito pesado para a equipa de Pedro Martins no jogo 50 entre as duas equipas.

FINAL DO JOGO

Finalmente Danilo! Um remate do Meio da rua, colocado e bem forte faz a mão cheia de golos!

90+3' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOO DO PORTO!

Oliver Torres! Depois de um passe de Herrera, o espanhol fez o 4º da partida!

90+1' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DO PORTO!

3 minutos de compensação.

Alex Sandro! Um golo caricato.... de calcanhar depois de uma bola disputada com Lionn.

89' GOLOOOOOOOOOOOOOOO DO PORTO!

87' Jogada bonita de Quaresma.... apanhou Cássio.

86' Amarelo para Luís Gustavo por falta sobre Oliver.

85' Grande jogada de Diego Lopes e de Hassan, perdeu a bola a equipa de Vila do Conde.

83' Sai Tello, entra Quaresma no Porto.

Quaresma está pronto para entrar... jogará o jogo 195 pelo Porto!

82' Remate de Diego.... defesa apertada para Fabiano.

81' Fica por mostrar um amarelo a Jackson por falta feia sobre Luís Gustavo.

Quem mais? Jackson Martinez! Que grande iniciativa do ponta de lança do FC Porto que acabou num remate mágico, potente e colocado. Sem hipóteses para Cássio. Já ultrapassou Falcao no número de golos marcados!

78' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOO DO PORTO!

77' Sai Pedro Moreira, entra Luís Gustavo no Rio Ave.

76' Cabeceamento de Martins Indi.... defende Cássio, recarga de Casemiro, voltou a defender Cássio. Grande noite do guardião do Rio Ave!

76' Cabeceamento de Marcano, mais uma defesa de Cássio!

73' Cássio! Danilo rematou forte, voltou a dizer «Presente!» o guarda-redes do Rio Ave. Está com vontade o brasileiro!

70' Sai Herrera, entra Quintero no Porto.

69' Sai Esmael entra Del Valle no Rio Ave.

68' Grande jogada em velocidade de Tello.... estava sozinho o homem do Porto.

Del Valle e Quintero estão prontos para entrar.

67' Amarelo para Indi por falta sobre Wakaso.

65' Grande jogada do Porto! Tello agarrou a bola, fez o passe colocado para Jackson que tentou surpreender a defesa vila condense e atirou de calcanhar para Herrera, mas agarrou Tiago Pinto.

64' O Rio Ave está a crescer... precisa de estar a atenta a equipa de Lopetegui.

63' Grande passe de Ruben Neves para Danilo, não agarrou em o defesa portista, ganhou a defesa do Rio Ave.

62' Sai Zeegelaar entra Hassan no Rio Ave.

58' Grande jogada de Tello, com marcação cerrada de Lionn. Agarrou Cássio sem qualquer dificuldade.

56' Sai Brahimi entra Rubén Neves no Porto.

55' O Rio Ave vai tentando chegar à baliza de Fabiano, mas muito atenta sempre a defesa do FC Porto.

Rubén Neves está pronto para entrar!

51' Bomba de Wakaso, para uma defesa brilhante de Fabiano!

Tello! Que golo brilhante! Jogada iniciada em Jackson, Oliver cruzou e a jogada culmina no remate potente do espanhol a fazer o segundo golo com a camisola azul e branca!

47' GOLOOOOOOOOOOOOO DO PORTO!

46' Jogada brilhante de Ukra, terminada em remate para as mãos de Fabiano.

INICIO DA SEGUNDA PARTE

Não saiam daí, já regressamos!

Tudo em aberto para o segundo tempo.

O Porto dominou grande parte do jogo, mas a verdade é que na chegada à meia hora, os avançados dos azuis e brancos já não apanharam desprevenidos os homens de Vila do Conde.

Grande destaque para Danilo que foi incansável do lado direito e chegou a ter várias oportunidades de golo no primeiro tempo.

Tanta pressa para tão pouca finalização! O Porto foi somando oportunidade atrás de oportunidade, mas ainda assim, não conseguiu concretizar nenhuma.

INTERVALO

45' Livre para Brahimi.... direitinho para as mãos de Cássio.

44' Amarelo para Wakaso por falta sobre Casemiro.

8 remates para o Porto, para uma ausência de remates do Rio Ave.

42' Choque entre Ukra e Casemiro deixa o jogador do Porto queixoso, mas recuperou com facilidade!

41' Danilo tentou o cruzamento rasteiro ao primeiro poste... Bem Cássio a evitar! Jackson ficou sozinho no segundo poste.

40' A cinco minutos do intervalo tudo na mesma, há cinco minutos que o Porto não chega à baliza de Cássio.

37' Amarelo para Casemiro por entrada sobre Esmael.

37' Destaque para o grande apoio vindo das bancadas no Estádio do Dragão.

36' Cruzamento de Ukra para as contas da defesa portista... Chegou Fabiano a tempo.

35' Grande cruzamento de Herrera, para o desvio de cabeça de Jackson, a bola passou por cima da baliza.

34' Alex Sandro abriu para Oliver, o espanhol ainda correu, mas chegou a tempo Cássio.

32' O Rio Ave vai crescendo e vai-se mantendo na metade portista do campo.

30' Cruzamento de Diego.... direitinho para as mãos de Fabiano.

29' Amarelo para Lionn, por palavras.

28' Amarelo para Esmael, por protestos.

27' Sempre Danilo! O lateral direito do FC Porto vai conseguindo somar oportunidade atrás de oportunidade. Desta vez foi Diego Lopes a cortar.

24' Um erro de Prince ia deixando fugir Tello, mas ainda foi a tempo o homem do Rio Ave. Na sequência da jogada Ukra ainda cruzou para a área, era para Esmael, mas chegou primeiro Fabiano.

23' Primeira metade da primeira parte da partida. O Rio Ave não tem conseguido criar oportunidades, nem acompanhar o ritmo dos azuis e brancos. O Porto já teve algumas oportunidades de golo, mas sempre com Cássio a dizer «presente».

20' Danilo pela direita em velocidade. Era para ser um cruzamento, mas acabou em remate.. a bola voltou a passar perto do poste de Cássio.

18' Amarelo por mostrar a Alex Sandro depois de um lance com Ukra. O jogo está muito rápido, muito intenso no Dragão!

17' Esmael tentou reagir a uma perda de bola do Porto, mas muito bem Marcano a evitar o perigo e a afastar....

16' Domínio total da equipa portista! Mais cedo, ou mais tarde aparece o golo!

13' Primeiro lance de perigo do Rio Ave. Ukra cruzou pela direito, mas Zeegelaar não conseguiu a finalização.

11' Livre forte batido por Danilo! A bola não passa longe do poste esquerdo da baliza de Cássio. O jogo permanece num só sentido: a baliza do Rio Ave.

9' Tello! Mais uma vez o espanhol ultrapassou Lionn. Não fose Cássio adientar-se e era o golo do Porto.

8' A equipa de Lopetegui vai pressionando o Rio Ave e permanece no controlo do jogo.

5' Primeiros cinco minutos de jogo com 2 lances de ataque perigosos por parte da equipa da casa.

3' Oportunidade para o Porto! Grande jogada de Tello a oferecer o golo a Jackson, tirou a defesa do Rio Ave.

2' Jogada em velocidade de Danilo depois de um grande passe de Herrera, defendeu a tempo Cássio.

INICIO DA PARTIDA!

20:13. Um minuto de silêncio no Dragão.

20:09. Os Super Dragões comemoram esta noite o seu 26º aniversário e têm uma coreografia especial preparada para o início da partida!

20:02. Regresso aos balneários. Tudo pronto para o início da partida!

19:59. Guimarães e Benfica venceram os respectivos jogos, também o FC Porto terá de dar uma resposta à altura se não quiser deixar fugir o pódio.

19:50. Já se aquece no Dragão.

19:38. Suplentes do Rio Ave: Ederson, Luís Gustavo, Hassan, Boateng, Vilas Boas, Roderick e Del Valle.

19:37. Suplentes do FC Porto: Andrés Fernández, Maicon, Ruben Neves, Quintero, Quaresma, Adrián López e Aboubakar.

19:37. Vamos agora aos suplentes!

19:35. Onze do Rio Ave: Cássio; Lionn, Prince, Marcelo e Tiago Pinto; Pedro Moreira e Wakaso; Ukra, Diego Lopes e Martin Zeegelaar; Esmael Gonçalves.

19:34. FC Porto: Fabiano; Danilo, Marcano, Martins Indi e Alex Sandro; Herrera, Casemiro e Oliver; Tello, Jackson e Brahimi.

19:34. Já há onze do Porto!

18:15. Do lado do Rio Ave, Pedro Martins deve optar por uma equipa mais fechada estando a frente de ataque entregue a Hassan.

18:10. No que aos onzes prováveis diz respeito, do lado do FC Porto é esperado que Lopetegui coloque Brahimi e Tello no apoio a Jackson deixando o mágico Ricardo Quaresma, no banco de suplentes. Também a meio-campo, Rúben Neves pode tirar o lugar a Casemiro no onze inicial.

18:05. No que à lista de convocados do Rio Ave diz respeito, Pedro Martins optou por não a tornar conhecida. O técnico da equipa de Vila do Conde ainda disse que a mesma seria conhecida ao longo do dia de hoje, mas até agora não há qualquer novidade. Ainda assim podemos adiantar que Tarantini e Nuno Lopes estarão em dúvida para a partida.

18:00. Para este jogo, Julen Lopetegui chamou as grandes estrelas da equipa e acabou por riscar os nomes de Evandro e de Ricardo Nunes. Eis a lista dos escolhidos:

Guarda-redes: Fabiano e Andrés Fernández;

Defesas: Danilo, Martins Indi, Maicon, Marcano e Alex Sandro;

Médios: Casemiro, Quintero, Herrera, Óliver Torres e Rúben Neves;

Avançados: Adrián López, Quaresma, Brahimi, Jackson Martínez, Tello e Aboubakar.

Porto x Rio Ave

17:55. Já Lopetegui, diz que a equipa está preparada para garantir os três pontos «Os jogadores sabem perfeitamente que queremos vencer o Rio Ave, sabem que o passado é passado. Fizeram um grande trabalho, um trabalho magnífico na Liga dos Campeões mas agora vamos pensar no que aí vem, temos de centrar toda a nossa atenção no próximo rival, uma equipa bem orientada, que sabe ao que vem e tem experiência nestes jogos.»

Sobre a equipa adversária, o técnico azul e branco sabe que a qualidade do Rio Ave nada tem a ver com o último resultado visto na Liga Europa «Vamos enfrentar uma boa equipa, que no ano passado e este ano provou que tem bom plantel. Tem jogadores com certa experiência em duelos importantes. Queremos dar uma boa resposta no Dragão e não valorizo o que aconteceu durante a semana, seja a nossa vitória ou a derrota do Rio Ave.»

17:50. Na antevisão da partida, Pedro Martins garantiu que a equipa está preparada para lidar com o FC Porto. «Temos de entrar com atitude, entrega ao jogo, conhecendo os pontos fortes e os aspetos em que têm mais vulnerabilidade, e sabendo que só podemos pontuar com entrega e concentração muito grande».

Apesar da pressão estar do lado da equipa de Julen Lopetegui, o técnico do Rio Ave considerou ainda que os critérios de descanso deviam ser iguais para ambas as equipas e recordou que a equipa teve um jogo na passada quinta-feira «Ouvi o treinador do FC Porto dizer que não poderá ser uma limitação, mas não entende isso porque tem soluções fartas e nunca estiveram nesta situação de descansar 72 horas. Não conseguem entender aquilo por que passamos.».

17:40. Jackson Martínez é o grande goleador da formação do FC Porto: o colombiano já marcou 14 golos em todas as competições (18 jogos jogados pelo avançado internacional). Leva 7 golos na Liga portuguesa, e 6 em todas as partidas da Liga dos Campeões (contando com o «playoff»). Marcou um golo na Taça de Portugal.

17:25. Apenas por uma vez o Rio Ave derrotou o FC Porto no reduto portista em jogos do campeonato: tal feito remonta ao ano de 1981, quando, na visita ao Estádio das Antas, os vilacondenses venceram por 1-2, com um auto-golo de Freitas e um tento forasteiro de Figueiredo. Portanto, há 33 anos que o Rio Ave não bate o Porto no reduto do Dragão, em partidas do campeonato.

17:10. O registo de confrontos entre FC Porto e Rio Ave demonstra que o Rio Ave não venceu o Porto em jogos da Liga desde a temporada 2003/2004, quando um golo de Miguelito, na penúltima jornada, derrotou, em casa, o poderoso e temível Porto de José Mourinho, que se tornaria campeão da Liga dos Campeões nessa mesma época. Essa foi apenas a segunda vez que os vilacondenses bateram o Porto em jogos do campeonato.

16:40. O FC Porto vem de um empate 2-2 na Liga, frente ao Estoril, facto que atrasou o clube portista na luta pelo primeiro lugar. O golo marcado, já nos descontos, pelo espanhol Óliver Torres, impediu que o Porto registasse a sua primeira derrota no campeonato. Brahimi marcou o 0-1 mas o Estoril reagiu e chegou a estar a vencer com um golo de Tozé, jovem emprestado pelos Dragões.

16:20. O Rio Ave vem de uma vitória esclarecedora na Liga nacional, um 3-0 caseiro sobre a Académica, com golos de Hassan (2) e do extremo Ukra. Mas fora de casa o registo dos vilacondenses não tem sido famoso: a formação de Pedro Martins apenas venceu uma partida fora de casa na Liga: 1-5 contra o Estoril, logo na segunda jornada - desde então, dia 24 de Agosto, que o Rio Ave não triunfa fora de casa na Liga.

15:45. O Rio Ave está na décima colocação da Liga Portuguesa, com 17 pontos, fruto de cinco vitórias, dois empates e três derrotas. A turma de Pedro Martins tem-se desdobrado entre jogos nacionais e desafios europeus da Liga Europa, apesar da aventura internacional não estar a correr como desejado - o Rio Ave apenas tem um ponto em cinco partidas e vem de uma derrota de 2-0 forasteira frente ao Dinamo Kiev.

15:30. No campeonato, o Porto é igualmente a única equipa a não ter ainda nenhuma derrota em 10 partidas já disputadas. Os rivais Sporting e Benfica já perderam mas a formação de Julen Lopetegui continua sem derrotas, excepto na Taça de Portugal, onde o Porto caiu logo na primeira ronda em que participou: 1-3 em pleno Dragão, frente ao Sporting.

15:20. O FC Porto é a única equipa portuguesa que ainda não conheceu o sabor da derrota no panorama internacional, tendo já realizado sete partidas contra oponentes estrangeiros: bateu por duas vezes o Lille («playoff» da Liga dos Campeões), derrotou por duas vezes o BATE Borisov (vencendo por 6-0 na primeira ronda, com «hat-trick» de Brahimi) e por duas vezes os bascos do Athletic. Registou-se apenas um empate, 2-2 em Lviv, diante do Shakhtar Donetsk.

15:10. O FC Porto parece estar a viver um período de crescendo exibicional, patente na boa campanha realizada na Liga dos Campeões: os portistas seguem no primeiro lugar do seu grupo, com 13 pontos, quatro vitórias, um empate e nenhuma derrota no contexto europeu. Na última partida os Dragões venceram o BATE Borisov por claros 0-3, com golos de Herrera, Jackson Martínez e Tello.

15:00. Seja bem-vindo à transmissão, , do jogo FC Porto x Rio Ave, a contar para a 11ª jornada da Liga Portuguesa. Acompanhe, em Vavel.com, o minuto a minuto do Porto x Rio Ave, disputado no Estádio do Dragão, às 20:15, grátis .