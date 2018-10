Borussia Dortmund é o último na Bundesliga

O Borussia de Dortmund perdeu novamente no campeonato estando em 18º e último lugar da Bundesliga após 13 jornadas disputadas. Perdeu com o Eintracht Frankfurt por 2-0 (golos de Meier e Seferovic) concretizando o pior começo de época de sempre com três vitórias, dois empates, oito derrotas, 14 golos marcados e 21 sofridos.

Em declarações Jurgen Klopp, que treina o Borussia Dortmund desde Maio de 2008, referiu que «se fosse uma questão de sorte, a mudança de treinador poderia fazer a diferença, mas não posso ir embora até encontrar uma solução».

Finalista vencida da Final da Liga dos Campeões em 2013 no Wembley, a equipa tem perdido consecutivamente jogadores importantes para o rival Bayern Munique (Mario Gotze ou Robert Lewandowski), inclusive nesta altura fala-se que Marco Reus vai sair do clube para se juntar ao poderoso Bayern, orientado por Pep Guardiola. Neste momento encontra-se numa posição dificil no campeonato, embora já tenha garantido a presença nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.