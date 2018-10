Barcelona vence Valência no último suspiro

O jogo grande da 13ª jornada da Liga Espanhola ditou um sempre apetecível Valência x Barcelona, onde a turma de Messi e companhia levou a melhor. Sem dúvida alguma, o herói da partida foi o internacional espanhol Busquets que deu os 3 pontos ao Barça já se jogavam os minutos de compensação. Assim, fica para a história uma partida de excelência, com relevo para o trabalho táctico de Nuno Espírito Santo e ainda a belíssima exibição do luso André Gomes.

Quando se esperava um empate… Busquets quebra o nulo

Na primeira parte o equilíbrio no centro do terreno foi uma constante sem grandes oportunidades de inaugurar o marcador. Neste sentido, destaque ainda para a presença de Otamendi, André Gomes e Rodrigo no 11 do Valência, estes 3 jogadores em grande plano durante toda a partida. Neste primeiro bloco de jogo, destaque para Luis Suarez que teve nos pés a melhor ocasião para facturar, mas permitiu a defesa do guardião do Valência.

Ainda assim, os comandados de Nuno Espírito Santo tiveram a inteligência táctica para segurar o gigante Barça e André Gomes foi mesmo a grande figura, dispondo inclusive da melhor oportunidade da sua equipa para estremecer as redes adversárias, após protagonizar um bom lance individual que por pouco falhou o alvo. Perante tanto equilíbrio, foram mesmo o internacional português e Piqué a valeram como figuras da primeira parte, que acabou com o resultado a zeros.

No início da 2ª parte, realce para um Valência que começou melhor onde Rodrigo, ex-Benfica, esteve a centímetros de bater as redes do Barcelona, não fosse Piqué a evitar em cima da linha de golo. O patrão da defesa do Barcelona manteve-se mesmo a nota de destaque, contrastante com um Messi muito apagado que assistiu a Suarez a marcar um tento limpo que a equipa de arbitragem anulou de forma inacreditável.

Ainda assim, o cenário mudou e até ao final da partida foi o Barça a apertar o certo, perante um Valência que não se deixava intimidar e mostrava segurança e dinâmica a defender, justificando a igualdade nula aos 90 minutos. Contudo, se há coisa por que o desporto rei é conhecido é pela emoção e esperança que duram até ao apito final, e o Barça insistiu tanto que, na sequência de um cruzamento de Messi para a cabeça de Neymar, o improvável Busquets aproveitou o ressalto e ofereceu aos seus adeptos o único golo da partida, que valeu os 3 pontos à sua equipa.

Contas feitas, destaque para o regresso do Barça ao 2º lugar da Liga com 31 pontos somados e a apenas 2 do líder Real Madrid, que também saiu vitorioso nesta jornada. Por sua vez, o Valência cai para o 5º lugar e vê o Sevilha e Atlético a ganharem terreno na luta pelo último lugar do pódio. A equipa de Nuno Espírito Santo mantém os mesmos 24 pontos, sem no entanto perder a luta por um lugar cimeiro nesta temporada da Liga Espanhola.