Jackson Martínez será 'Senhor dos Golos' no Dragão

Marcou mais um golo nesta jornada 11 da Liga Portuguesa, aumentando a sua conta pessoal para 8 tentos. A somar a esses golos, Jackson Martínez tem ainda mais sete, marcados na Taça de Portugal (1) e na Liga dos Campeões (6), o que resulta num total de 15 golos assinados em 19 presenças na temporada actual. Mas os números eloquentes do mortífero avançado não ficam por aqui.

O colombiano, internacional pela selecção da Colômbia, leva já 41 golos marcados no reduto portista do Estádio do Dragão, o que o torna no segundo melhor marcador portista da História do estádio do FC Porto, inaugurado em 2003. Com o golo de ontem, apontado contra o Rio Ave, Jackson Martínez ultrapassou o compatriota Falcao, que deixou o registo de 40 golos marcados no anfiteatro do Dragão.

Jackson está agora a apenas três golos do melhor registo de golos no Estádio do Dragão, ainda na posse de Hulk...mas por pouco tempo. O brasileiro, actualmente a jogar no Zenit, marcou 44 golos e tudo indica que Jackson irá, nas próximas partidas, superar a marca do internacional «canarinho», tornando-se assim no Senhor dos Golos do Dragão.

O colombiano, de 28 anos, chegou ao FC Porto em 2012/2013, na era de Vitor Pereira. O jogador tornou-se campeão na primeira época de Dragão ao peito, tendo demorado apenas duas temporadas e um terço para obter o número de golos no Estádio do Dragão. Jackson esteve perto da saída no passado Verão, mas o clube azul e branco fez todos os esforços para manter o avançado nas suas fileiras.