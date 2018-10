SAD do Sporting apresenta um dos melhores resultados de sempre

A Sporting, SAD anunciou este domingo um resultado líquido positivo de 24,623 milhões de euros, referente ao primeiro trimestre da actual época desportiva. Mantendo a tendência positiva verificada no último exercício, quando foi o único dos chamados "três grandes" que não apresentou prejuízos (7, 238 milhões de euros), o Sporting comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) um drástico crescimento dos valores operacionais em virtude dos ganhos com a participação na Liga dos Campeões, o que não aconteceu no trimestre homólogo da anterior época desportiva.

Assim, os 681 mil euros em direitos televisivos (18 por cento) e 263 mil de bilheteira, mais os 8 milhões directos pela participação na prova milionária e o meio milhão pelo empate com o Maribor, justificam, em parte, os números apresentados pela administação executiva do clube de Alvalade.

A estes, acrescem mais 3,5 milhões de euros em redução da despesa (trabalhadores, salários e indemnizações) decorrentes da Reestruturação Financeira empreendida por Bruno de Carvalho.

O Sporting Clube de Portugal apresenta ainda 19,69 milhões de euros em mais valias com a alienação dos direitos desportivos de Marcos Rojo, Eric Dier e Fito Rinaudo.