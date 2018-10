Abel Xavier é o novo treinador do Farense

Após sensivelmente um ano no desemprego, Abel Xavier está de regresso ao activo para orientar o Sporting Clube Farense, histórico clube algarvio actualmente na 12.ª posição da II Liga.

O antigo técnico do Olhanense, que comandou os rubronegros nas primeiras oito jornadas da fatídica temporada de 2013/14, já tinha sido visto várias vezes no Estádio São Luís ao longo desta época, não sendo de todo surpreendente a escolha do Presidente António Barão para suceder a Pedro Correia, demitido na semana passada.

De salientar a troca nos bancos dos dois principais clubes do Algarve: Jorge Paixão, ex-Farense, está actualmente no Olhanense; agora é a vez do antigo internacional português trocar de camisola.

Depois de se ter estreado como treinador no banco do Olhanense, Abel Xavier abraça assim a sua segunda experiência enquanto técnico. Será apresentado amanhã, terça-feira, por volta das onze horas.